El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, intervé durant el XIV congrés del Partit Popular català

El president del PP, Alberto Nuñez Feijóo , ha anunciat la presentació d'un pla d'estalvi energètic per part del seu partit que afecti el sector públic perquè considera que tant l'administració local com l'autonòmica són uns dels grans consumidors d'energia, planteja plans d'estalvis "creïbles" que no siguin imposicions i recuperar l'oferta de l'energia nuclear i la tèrmica.

Així, després de la reunió del Comitè de Direcció del seu partit, ha fet un repàs de les situacions que es presenta de cara a la tardor, ha criticat que el Govern no hagi volgut pactar amb el PP cap de les mesures que ha presentat i ha anunciat que el PP continuarà fent propostes i entre elles, ha citat que estan ultimant un pla d'estalvi energètic per afavorir famílies i reduir la despesa.

Segons Feijóo, el Govern ha polit la posició estratègica favorable que tenia Espanya en matèria energètica per la "lamentable política exterior" de Sánchez que ha enemistat Espanya amb Algèria i la política energètica basada en la "ideologia abandonant la tecnologia".

Així, ha recordat que Sánchez des del 2018 ha promogut el tancament de centrals tèrmiques, posant fi a l'allargament útil de les nuclears, ha renunciat a l'aprofitament de residus agrícoles per a biogàs i establert noves càrregues fiscals a les hidràuliques. També, ha afegit, ha renunciat a les interconnexions elèctrics i gasistes aprovades pels socis de la UE.

I, ha precisat que "per mantenir una bona posició en política energètica" cal fer el contrari del que ha fet els anys anteriors , en primer lloc, ha apuntat, assegurar el subministraments i per això creu que el pla de contingència ha de tenir una reformulació de la política energètica. "Centrar-se només en l'estalvi és comprar el marc xantatge de Rússia que es basa en l'escassetat", ha dit.