La Sala de Vacances del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs de l ‟Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) contra les instruccions d‟inici de curs de la Conselleria d‟Educació de la Generalitat per als centres públics i concertats. En aquest recurs, l'associació demanava que dictés una mesura cautelar que impliqués que "almenys una assignatura, matèria, àrea o activitat de caràcter troncal o anàleg" s'imparteixi en castellà.



En una interlocutòria, el TSJC recorda que la Sala Cinquena va denegar el 28 de juliol desestimar la mesura cautelar urgent sol·licitada i va citar que en el termini de deu dies la Generalitat es pronunciés sobre la mesura cautelar sol·licitada per l'AEB.



Tant l'Advocat de la Generalitat que va presentar escrit l'11 d'agost com el fiscal que va emetre un informe que va entrar al jutjat el 22 d'agost es van posicionar contra l'adopció de la mesura cautelar.

A la interlocutòria del 26 d'agost, la Sala de Vacances del TSJC en funcions de guàrdia remarca que en el recurs on es demana la mesura evidència que l'objecte de la mesura cautelar coincideix amb l'objecte del recurs interposat, per la qual cosa avançaria pràcticament l'estimació íntegra del recurs, i veu "inadmissible" la manca de concreció dels perjudicis que es derivarien en cas que no s'adoptés la mesura cautelar.



"La manca de determinació dels perjudicis que s'haurien d'evitar amb la concessió de la mesura cautelar, posa en evidència que el que es pretén en realitat és avançar el dictat d'una resolució favorable a la part recurrent", assenyala la interlocutòria.



Pel que la sala del TSJC ha assenyalat que no hi ha lloc a la mesura cautelar sol·licitada "sense prejutjar per descomptat amb això el fons de l'assumpte, en no concórrer en el cas els requisits normatius exigits".



En el seu recurs, l'AEB recordava que el nou decret llei del Govern sobre projectes lingüístics rebutja fer servir percentatges en l'ús de les llengües, però pel que sembla de l'associació "això no és obstacle perquè les dues llengües oficials siguin vehiculars a l'ensenyament no universitària".



En un tuit, l'AEB ha considerat "sorprenent que el fiscal s'alinea amb el Govern" a l'oposició a les mesures cautelars, i fonts de l'associació han explicat que presentaran recurs davant la decisió del TSJC.