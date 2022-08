Comença un nou curs polític on el Govern haurà de mostrar que segueix en forma si vol revalidar els seus resultats a les generals del 2023 i enviar el PP d' Alberto Núñez Feijóo a la banqueta. El president del Govern, Pedro Sánchez , sap que es juga tot en un any complicat, on haurà de bregar amb les conseqüències de la forta crisi provocada per la guerra d'Ucraïna. Per això els socialistes estan demanant màxima lleialtat als seus socis, per evitar una possible patacada electoral de l'esquerra a Espanya.

I els primers que demanen lleialtat, òbviament, són els seus socis de Govern. El portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats (PSOE), Patxi López , ha apel·lat aquest dilluns als socis de coalició d'Unides Podem a deixar de banda el "soroll" al voltant de la gestió de Govern ia defensar les mesures que es han estat adoptant i que beneficien la majoria de la ciutadania.

Roda de premsa de Patxi López a la seu del PSOE-EP

En una entrevista a RNE, López ha subratllat que "el soroll mai no és bo" com tampoc ho són els "rocs" entre les formacions que integren el Govern. Per això, ha subratllat que si malgrat tenir posicions diferents al final s'aconsegueix arribar a un acord, “no traslladem el soroll, traslladem els acords”.

“ Allunyem el soroll i dediquem-nos a defensar des de les formacions polítiques el que està fent aquest Govern, perquè n'estem molt orgullosos ”, ha reivindicat el portaveu socialista.

Precisament això és el que es disposa a fer el PSOE amb la campanya ' El Govern de la gent ', en què estan prevists una trentena d'actes del president del Govern i secretari general socialista, Pedro Sánchez, amb la ciutadania d'aquí a final d´any.

PODEM NEGA DISCREPÀNCIES

La ministra d'Igualtat, Irene Montero , també ha comparegut aquest dilluns per assegurar que està convençuda que el Govern esgotarà la legislatura, alhora que ha defensat que el seu partit, Unides Podem, pugui tenir més "força" en una futura "revalidació" de l'Executiu de coalició. En una entrevista concedida a Radiocable, Montero ha matisat que és el president, Pedro Sánchez, qui ha de decidir sobre un possible avenç electoral , però ha assegurat que el creu quan ell diu que la legislatura arribarà a terme.

En aquesta línia, ha sostingut que, atès el resultat de les eleccions del 2019, l'actual "és el millor Govern possible", tot i que ha reconegut que la seva formació hauria preferit un executiu amb majoria 'estada'. "Per això lluitarem amb més força", ha garantit, abans de subratllar que com més representat estigui Unides Podem, "més fàcil" serà aprovar certes coses.

Montero ha abundat en l'exercici del Govern actual i ha incidit que és l'"únic" que "està sent capaç de donar estabilitat" i la "certesa" que estarà "al costat de la gent en un moment de molta incertesa". "Els governs de la dreta (...) sempre hem sabut que estarien al costat dels que tenen diners en paradisos fiscals", ha assenyalat, abans d'esmentar també "amnisties fiscals" i "fets".

"Això és el que fa el PP quan governa, per molt que es disfressin de senyor (Alberto Núñez) Feijóo, que és un senyor que porta tota la vida al PP i, per tant, sent partícip d'aquesta manera d'entendre la política , basada en la corrupció i la mentida", ha reblat.

D'altra banda, Montero ha donat suport a les mobilitzacions sindicals anunciades de cara a la tardor, defensant que es tracta "d'un dels pilars de la democràcia" i que li sembla "bé". "Garantir el dret de reunió i manifestació de la ciutadania és una de les bases de la nostra democràcia", ha posat èmfasi, després que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, també hagi donat suport a aquestes mobilitzacions.