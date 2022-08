Montero, en la compareixença davant els mitjans. Foto: Europa Press

El Consell de Ministres ha aprovat la reforma de la llei de l'avortament, que ara haurà de passar pel Congrés i el Senat abans de tenir el vistiplau final . El govern de Pedro Sánchez ja havia aprovat un esborrany d'aquesta iniciativa el mes de maig passat.

En la compareixença davant els mitjans per valorar les decisions preses al Consell de Ministres, la responsable d'Igualtat, Irene Montero , ha dit que la llei és "un mesurat de la qualitat democràtica d'Espanya". La ministra ha anat més enllà, apuntant que "fa compatible el dret d'objecció amb el de la interrupció de l'embaràs", ja que el "dret a decidir sobre el propi cos és part del dret a la salut" i alhora "obre la porta d'entrada a l'exercici de molts drets", com la possibilitat que les dones puguin "escollir els projectes de vida".

La llei inclou la possibilitat d'avortar , sense demanar permís als progenitors, en cas de dones majors de 16 anys , la gratuïtat de la píndola del dia després , baixes per la interrupció voluntària de l'embaràs i per regla dolorosa , el repartiment tampons, compreses o copes menstruals gratuïts per combatre la pobresa menstrual i la baixa pre part abans de la setmana 39 de l'embaràs, entre d'altres.

Han quedat fora punts com el de la rebaixa o l'eliminació de l'IVA als articles per a la regla que estan gravats amb el 10% de l'impost, no com els productes de primera necessitat, que estan al 4%, entre d'altres.