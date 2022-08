Pere Aragonès, el president de la Generalitat / @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat la voluntat del Govern que es pugui celebrar un referèndum acordat amb el Govern sobre la independència de Catalunya en què "les dues parts es comprometin a acceptar el resultat" de la consulta.

Ho ha dit aquest dimarts durant la seva intervenció a la Rencontre des Entrepeneurs de França de la patronal Medef , que se celebra a París (França), i en què ha posat en valor que des de fa un any s'ha “reprès el procés de negociació entre la Generalitat i el Govern per trobar una solució al conflicte polític”.

Ha recordat que a l'octubre del 2017 es va celebrar una referèndum no acordat amb el Govern que va portar a un "procés judicial que va afectar i va comportar l'exili del que era president de la Generalitat (Carles Puigdemont) i presó per a membres del seu govern per l'organització del referèndum", per la qual cosa ha defensat la necessitat de trobar una solució a aquest conflicte que passi per la negociació.

Ha remarcat que des del 2012 a Catalunya “hi ha majories absolutes al Parlament de diputats a favor de la independència ”, i ha reivindicat la necessitat de la independència de Catalunya per gestionar millor la societat catalana, en les seves paraules.

"Hem tingut problemes en el reconeixement de la nostra llengua , en l'exercici de les nostres competències i en la gestió dels recursos. I volem la independència perquè creiem que és la millor manera de gestionar la societat catalana, per defensar els seus interessos", ha afegit.

Ha remarcat que des de l'independentisme no demanen a Europa que solucioni el conflicte català, ja que per això hi ha un procés de negociació que des de la part catalana demanen que passi per "un referèndum i una llei d'amnistia per acabar amb les conseqüències repressives".

"Una societat que es consideri a si mateixa madura, que té voluntat d'autogovernar-se, ha de poder decidir lliurement el futur", ha assegurat.

"CATALUNYA ÉS PROFONAMENT EUROPEÏSTA"



Ha assenyalat que la defensa d'un Catalunya com un estat independent va de la mà d'un "profund europeisme", ja que defensa que per fer front als reptes actuals -com la guerra d'Ucraïna o la pujada de preus- és necessària la cooperació entre estats.

"Nosaltres com a poble català volem tenir veu i la manera de fer-ho és com un Estat independent membre de la Unió Europea" i, en aquesta línia, ha afirmat que Catalunya és profundament europeista.

Així, ha defensat que Catalunya vol contribuir a donar resposta als reptes que té Europa, i ha destacat el desenvolupament del xip europeu, des del punt de vista tecnològic; i des de l'àmbit de l'energia, ha destacat l'aposta per les interconnexions gaseístiques amb el MidCat i la producció d'energies renovables i d'hidrogen.

A l'acte també hi han participat amb Aragonès l'exprimer ministre francès, Bernard Cazeneuve; la vicepresidenta de la regió de Guadalupe, Marie-Luce Penchard; i el president del Consell Executiu de Còrsega, Gilles Simeoni.