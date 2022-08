La coalició de Govern a Catalunya no passa pel millor moment. El cessament de Laura Borràs , la presidenta de Junts, com a màxima representant del Parlament ha creat una bretxa entre els dos partits que de moment no sembla reparable. Els republicans volen que Junts accepti la caiguda de Borràs i proposi un nou candidat per presidir el Parlament, mentre que els descendents del pujolisme volen mantenir la seva líder , fins i tot passant per alt que hagi estat imputada per un acte de corrupció administrativa.

Pere Aragonès amb Laura Borràs @ep

La secretària adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta , ha emplaçat aquesta setmana Junts a buscar "com més aviat millor" una persona que substitueixi de manera temporal Laura Borràs després de la seva suspensió com a presidenta del Parlament, i els ha instat així a complir el acord de Govern, que fixava que ERC designaria la presidència del Govern i Junts, la del Parlament.

La republicana defensa que la Mesa del Parlament va prendre "la decisió més coherent per preservar la institució" amb la suspensió de Borràs, i per això ha assegurat que ERC mantindrà aquesta postura davant la petició de reconsideració presentada per Junts, que l'òrgan rector haurà d'estudiar aquest dijous.

Vilalta també ha assegurat que mentre duri la situació d'interinitat al Parlament, la vicepresidenta primera, la republicana Alba Vergés, exercirà les funcions de la presidència "amb la màxima responsabilitat i posant els interessos col·lectius per davant de tot", però ha insistit a que no s'allargui aquesta situació.

Sobre si aquesta solució hauria d'arribar abans del Debat de Política General, que començarà el 27 de setembre, Vilalta ha reiterat que treballaran perquè sigui "com més aviat millor", i ha insistit que Junts ha de fer una proposta i els republicans la valoraran.

JUNTS ES PLANTA DESPRÉS DE UNA AUDITORIA

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat ERC a complir l'eix nacional i l'estratègia independentista de l'acord de Govern, ja que considera que no s'està complint: “ Així no podem seguir ”, ha sostingut.

En una roda de premsa des de Girona, juntament amb la presidenta del partit, Laura Borràs , el secretari general de Junts ha explicat que l'Executiva de la formació ha decidit per unanimitat posar-se a treballar fins al Debat de Política General per decidir sobre la continuïtat del Govern.

Aquesta reunió del partit ha analitzat el resultat de l'auditoria elaborada per Junts sobre el compliment de l'acord de Govern: “La conclusió que traiem és que així no podem seguir. Signem un acord de Govern perquè ens apropés a la independència de Catalunya . aplicació que s'està fent de l'acord, el que està fent és que ens allunya més que ens apropa”, ha lamentat.

Turull ha concretat que l'auditoria té dos blocs: un sobre l'acció del Govern, que considera que és positiva, i un altre sobre l'eix nacional, la valoració del qual és negativa, i ha subratllat que "la lletra i l'esperit de l'acord a l'eix nacional no s'està complint”.

Entre els incompliments, ha esmentat la taula de diàleg, i les matèries que s'hi havien de tractar i la seva constitució, així com l'espai d'estratègia independentista, que considera que "no existeix", i també veu inexistent la unitat estratègica independentista així que a la seva acció al Congrés.



Per part seva, Borràs també ha afirmat que l'auditoria ha suposat la constatació que no poden seguir així, i s'ha emplaçat a treballar "amb generositat i altura de mires" durant aquest mes per redirigir els suposats incompliments de l'acord de Govern.

“ No tenim dret a fallar més a la gent, que se senten decebuts i tristos. Hem de treballar entenent que s'ha de treballar en el procés per culminar la independència ”, ha defensat Borràs, que ha reiterat que tenen un esperit positiu.

Preguntats per si han canviat la seva posició sobre la substitució de Borràs després d'haver estat suspesa com a presidenta del Parlament, Turull ho ha negat i ha assegurat que es tracta d'un problema que no ha generat Junts: “Nosaltres no ens hem ficat en aquest embolic, els que ho han generat ho han de resoldre".

Turull ha subratllat que "la presidenta del Parlament és la presidenta Laura Borràs" i ha assegurat que no entraran a la dinàmica de qualsevol altre escenari , en referència a una possible substitució temporal al càrrec.

Ha recordat que la seva formació ha presentat una petició de reconsideració a la Mesa del Parlament sobre la suspensió de Borràs, assumpte que caldrà abordar aquest dijous, i ha afirmat que si hi ha una possibilitat de revertir aquesta situació "tenen l´excusa", en referència a membres d'ERC i la CUP de l'òrgan rector del Parlament.