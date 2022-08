El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puineró , ha assegurat que avaluaran els danys provocats per la forta pedregada d'aquest dimarts a la Bisbal d'Empordà (Girona) per estudiar si ho declararan zona catastròfica.

Conseqüències de la pedregada a La Bisbal (Girona), dia 31 d'agost de 2022 - GLORIA SANCHEZ - EUROPA PRESS

En declaracions als mitjans aquest dimecres, el vicepresident català ha afirmat que encara és aviat per saber si es declararà zona catastròfica, i ha demanat als ciutadans que es dirigeixin a les asseguradores per reparar els danys, igual que faran a l'àmbit públic .

Puigneró ha traslladat el condol a la família del nadó de 20 mesos que ha mort a causa de la pedregada , i ha desitjat la recuperació de les persones ferides lleus que han patit lesions i contusions per la calamarsa.

Ha explicat que, després de l'avaluació dels danys, es posaran en marxa "els mecanismes per reparar-los", i s'han posat a disposició de l'Ajuntament de la Bisbal i del Consell Comarcal del Baix Empordà per ajudar en les tasques de reparació.

"El canvi climàtic no és una broma", ha sostingut Puigneró, que ha apel·lat a la responsabilitat local per mitigar els efectes de la crisi climàtica, i ha destacat les mesures del Govern per lluitar contra els fenòmens derivats com la sequera, els incendis i aquest tipus de pedregades.

LÍNIA D'AJUDES



La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà , ha assegurat que l'afectació material per la tempesta de calamarsa "és molt gran" i que s'està acabant d'avaluar les afectacions que s'han produït i, després, mirarà "què ajudes concretes" s'ofereixen.

En aquest sentit, ha recordat que la Generalitat té una línia d'ajudes davant situacions d'emergència com el d'aquesta tempesta, i ha apuntat que els danys s'han produït en indústries, cobertes rurals, edificis, vidres i cotxes privats.

També ha mostrat la seva consternació per la criatura que ha mort després de ser ferida per la tempesta de calamarsa i ha assegurat que la família "ja està rebent suport psicològic" per part de la Conselleria de Salut , així com la resta de persones afectades per la forta tempesta.

AUTORITATS LOCALS



L'alcaldessa accidental de la Bisbal d'Empordà, Carme Vall, ha demanat als ciutadans que "vigilin en passar per les voreres perquè hi ha teules que han pogut quedar soltes que poden caure i haver-hi problemes", i ha explicat que la Conselleria d'Educació ha enviat un tècnic per avaluar els danys ocasionats a escoles de La Bisbal, davant l'arribada de l'inici de curs el 5 de setembre.

El cap de la policia local de la Bisbal, Josep Manel Costa, ha fet una crida a la ciutadania que revisin les teulades dels seus habitatges amb les asseguradores ja que després de la tempesta podrien suposar un perill, i també ha explicat que Protecció Civil està a peu de carrer informant sobre com reclamar a les assegurances els danys materials ocasionats.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han estat coordinant amb les policies locals de municipis afectats per la calamarsa per donar "seguretat tant a les persones com als edificis", i també han donat acompanyament a la família del nadó mort.

El president del Consell Comarcal el Baix Empordà, Joan Loureiro, ha explicat que hi ha hagut una "afectació important" als cultius de la zona, sobretot de blat de moro, i també destrosses als sostres d'estables, molts d'uralita, per això habilitaran un espai per recollir aquest material i eliminar-lo correctament.