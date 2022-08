El president de la Generalitat, Pere Aragonès / @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dimecres a l'Estat impulsar les "modificacions necessàries" per evitar una nova vulneració de drets després que el Comitè de Drets Humans de l'ONU hagi dictaminat que Espanya va violar els drets polítics de l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull en suspendre'ls quan eren diputats abans de ser condemnats per l'1-O.

En declaracions als mitjans durant un viatge institucional a Ginebra (Suïssa), ha reivindicat la resolució de l'ONU com una "victòria moral i política davant d'una repressió duta a terme per l'Estat espanyol".

Considera que aquest dictamen "dóna molts més arguments" a l'independentisme per reclamar l'amnistia i un dret d'autodeterminació , i ha avisat que ara correspon a l'Estat actuar per donar resposta a la resolució i evitar que torni a passar un cas com aquest.

"Ara la pilota és a la teulada de les institucions de l' Estat espanyol perquè canviïn les seves polítiques i s'acabi d'una vegada per totes la repressió", ha reclamat.

També ha rebutjat qualsevol paral·lelisme entre la decisió de l'ONU i la suspensió de la presidenta de Junts, Laura Borràs, com a presidenta del Parlament, ja que considera que Junqueras, Romeva, Turull i Rull van ser "perseguits" per l'1-O, i Borràs està afectada per un presumpte delicte de corrupció.

VIATGE A GINEBRA



El president català ha explicat que durant el viatge a Ginebra aquest dimecres s'ha reunit amb responsables de salut mental de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per abordar els drets de les persones amb problemes d'aquest tipus.

Així, Aragonès ha assegurat que ha acordat amb l'OMS intensificar la col·laboració per tenir suport i acompanyament al Pacte Nacional per la Salut Mental que impulsa la Generalitat.

El cap de l?Executiu català també s?ha reunit amb el president del Parlament del cantó de Ginebra, Jean-Luc Forni, amb qui han reforçat relacions i han compartit qüestions com la lluita contra el canvi climàtic, el benestar de la ciutadania i qüestions transfrontereres.