El Partit Popular (PP) d' Alberto Núñez Feijóo està projectant un discurs confús en la negociació de les mesures per afrontar la crisi energètica que haurà d'aplicar el Govern els propers mesos. Les enquestes somriuen els populars després de molt de temps i, amb l'horitzó de les generals el 2023, Feijóo ha decidit no donar ni un respir al Govern . El PP vol tornar a la Moncloa, a qualsevol preu, i potser de tant anar a buscar llana acabi sortint esquilat.

És complicat entendre els moviments de l'equip de Feijóo. Quan el Govern va anunciar que havia aconseguit pactar amb Europa l'" excepció ibèrica ", posant un preu límit al gas per abaratir la factura elèctrica, els populars el van titllar de " estafa ibèrica ". Setmanes després, amb Espanya pagant menys per l'electricitat que els seus socis europeus gràcies a aquesta excepció, i després que la Comissió Europea hagi anunciat una macrointervenció al mercat elèctric, els populars s'han atribuït l'autoria d'aquesta mesura, assegurant que van ser ells els que ho van proposar al Govern.

Aquest dimecres, Feijóo ha fet un pas més cap a la confusió , assegurant que el partit considera positiu que la Comissió Europea apliqui un límit al preu del gas a tot el continent, però rebutja que ho faci només Espanya. És a dir, que si ho diu Von der Leyen, està bé, i si ho diu Sánchez, malament. No hi ha més lectures.

DEBAT AL SENAT

La carrera frenètica i sense sentit de Feijóo amb les mesures sobre energia té un segon episodi. Els populars fa setmanes que queixen que el Govern no escolta les seves propostes per afrontar la crisi energètica . Aquest dilluns, Feijóo acusava el PSOE de trucar-los només per negociar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), sense comptar amb l'oposició en altres àmbits.

Doncs bé, el PSOE va respondre de manera contundent a la demanda de Feijóo: Sánchez va anunciar que compareixerà dimarts que ve al Senat per poder coincidir amb el líder dels populars i debatre sobre les mesures per afrontar la crisi energètica. I així han aconseguit acontentar els de Gènova? Tampoc . Ara que Sánchez ha accedit a negociar sobre l'energia, els de Feijóo en volen més. Consideren que el president hauria d'acudir al Senat “per parlar de les incerteses econòmiques i socials que afecten aquest país, i no només d'energia”. “Sánchez parla del que ell vol, no del que a la ciutadania el preocupa”, insisteix el PP, i ningú no entén res.

Feijóo ja ha començat la seva campanya electoral i, si no li frenen les enquestes, possiblement segueixi utilitzant aquesta estratègia de jugar a despistar i moure's a cops de banda. L'objectiu és clar: desacreditar totes i cadascuna de les accions del Govern amb un discurs agressiu que destrueixi el seu oponent i així aplanar el camí a la Moncloa. Una estratègia que ja va ser utilitzada pel seu antecessor, Pablo Casado, i el final del qual no va ser el millor. Es repetirà la història? L'home és l'únic animal que ensopega dues vegades a la mateixa pedra.