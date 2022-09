El president del Govern, Pedro Sánchez , ha respost avui a les critiques del PP per l'acostament al País Basc de 13 etarres entre ells Txapote i Parot, acusant aquest partit d'"ús espuri" del terrorisme d'ETA.

Pedro Sanchez @ep

El Ministeri de l'Interior va anunciar ahir una altra tanda de trasllats de presos de la banda terrorista al País Basc, entre els quals hi ha alguns tan sanguinaris com Francisc Javier García Gaztelu 'Txapote' --assassí de Miguel Angel Blanco o Gregorio Ordóñez entre els 14 que té a l'esquena--; Henri Parot , autor de 39 atemptats amb morts, entre ells el de la casa caserna de Saragossa o Jon Bienzobas , assassí de Francisco Tomás i Valiente.

Aquesta decisió ha suposat dures crítiques contra el Govern per part de les associacions de víctimes del terrorisme i també per part del Partit Popular, la Portaveu parlamentària del qual, Cuca Gamarra, va acusar l'Executiu d'"humiliar" les víctimes. "A cada suport de Bildu a Sánchez, un trasllat d'etarres amb delictes de sang al País Basc", va sentenciar ahir la dirigent popular al compte de twitter.

La resposta de Pedro Sánchez durant una entrevista a la Cadena Ser recollida per Europa Press, ha estat tornar l'acusació al PP assegurant que quan governava va acostar "cents de presos d'ETA a Euskadi mentre ETA matava i tenia segrestades persones".

" El que hem vist aquests anys, després de la desaparició ETA és la utilització espúria i sense cap mena de vergonya per part PP ", ha exclamat el cap de l'Executiu qui considera que el seu partit, tant amb ell com amb José Luis Rodríguez Zapatero, ha tingut una postura de forjar "grans acords" tant contra el terrorisme d'ETA com amb el gihadista.

Assegura, a més, que el PSOE sempre ha condemnat el terrorisme i ha compartit el dolor de les víctimes. Però creu que "aquí no s'està canviant res" perquè assegura que els terroristes compliran les condemnes.

"El que està fent el Govern és complir amb la legislació", s'ha justificat alhora que ha al·legat que "no hi ha acostaments col·lectius, són individuals, compleixen amb legislació penitenciària, compleixen amb control judicial, amb la informació a les associacions de víctimes i als grups parlamentaris que tenen a bé ser informats".

Tot i això, creu que el PP "utilitza qualsevol cosa", i ho fa fins i tot amb un "èxit col·lectiu com és la pau", per intentar "socavar" el Govern.