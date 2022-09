La presidenta de Junts, Laura Borràs, en una imatge de fitxer.

La Mesa del Parlament ha ratificat aquest dijous la suspensió de Laura Borràs com a presidenta de la Cambra catalana en no admetre a tràmit la petició de reconsideració de Junts.

Fonts parlamentàries han explicat que tant a la Mesa com a la Junta de Portaveus tots els grups excepte Junts han defensat que, segons el reglament, aquest assumpte no entra en cap dels supòsits per demanar una reconsideració però igualment han debatut el fons de la qüestió i tots s?han posicionat en contra d?aixecar la suspensió de Borràs.

Aquest mateix dijous Junts havia presentat una ampliació de la petició de reconsideració argumentant que Borràs s'hauria de restituir basant-se en el dictamen del Comitè de Drets de l'ONU sobre la vulneració de drets dels expressos de l'1-O quan eren diputats, però la resta de grups han conclòs que aquest assumpte i la suspensió de la presidenta de Junts "no tenen cap mena de relació".