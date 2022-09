La secretària general adjunta i el portaveu d'ERC, Marta Vilalta, en roda de premsa.

La secretària general adjunta i portaveu d' ERC , Marta Vilalta, ha avisat aquest dijous Junts que vincular el dictamen del Comitè de Drets Humans de l'ONU sobre vulneració de drets dels expressos de l'1-O quan eren diputats amb la suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament fa un "flac favor" a l'independentisme.

Ho ha dit en roda de premsa, després que Junts hagi presentat una petició de reconsideració a la Mesa del Parlament argumentant que Borràs s'hauria de restituir basant-se en el dictamen de l'ONU perquè creu que les conclusions sobre la vulneració de drets d' Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Josep Rull són aplicables al cas de la presidenta de Junts.

Vilalta ha defensat que aquests dos casos no són equiparables : “Qui vulgui equiparar la implicació de Jordi Turull, que ha estat condemnat per haver fet l'1-O, amb el cas de Laura Borràs, que té una presumpta acusació per delictes vinculats amb la corrupció, s'equivoca i fa un flac favor al conjunt del moviment independentista”.

Per a ella, Borràs ha estat suspesa com a diputada de forma temporal en aplicació d'un reglament del Parlament, i per això "no hi ha cap vulneració" de drets.

Després de la suspensió de Borràs, la vicepresidenta primera de la Cambra, Alba Vergés (ERC), té les funcions de presidenta i la portaveu republicana ha assegurat que mentre continuï aquesta situació d'interinitat Vergés exercirà les funcions "amb tota la responsabilitat i vocació de servei" públic".

Tot i això, i després que aquest mateix dijous la Mesa de la Cambra hagi ratificat la suspensió de Borràs, la dirigent d'ERC ha insistit que Junts faci una proposta perquè hi hagi un president de la Cambra en plenes funcions per "superar aquesta situació d'interinitat i de provisionalitat" , ja que considera que això perjudica el Parlament.

APLICAR EL DICTAMEN



Vilalta ha celebrat el dictamen de l'ONU i ha defensat que l'Estat ho ha d'aplicar perquè no es torni a produir una vulneració de drets d'aquest tipus, de manera que creu que ha de marcar "un abans i un després".

Així, ha demanat al Govern que aquesta resolució tingui conseqüències i prengui les mesures necessàries per fer la "democratització necessària i deixin d'aplicar la repressió" contra l'independentisme.

ACORD DE GOVERN



Preguntada pel resultat de l'auditoria que va fer Junts sobre l'acord de Govern, Vilalta ha afirmat que un govern de coalició necessita respecte, lleialtat i coresponsabilitat, i ha advertit: "No pots ser part del Govern i apuntar-hi tota l'estona en contra". No es pot ser part del Govern i fer-ne oposició contínuament”.

“ Tornam a demanar una vegada més a Junts que deixin de derivar projectes interns cap a les institucions catalanes ”, ha afegit, i ha sostingut que el Govern s'hauria de centrar a fer polítiques útils per a la població catalana.