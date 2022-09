L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau (i), i la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, a la III Assemblea Nacional dels comuns, a 21 de novembre de 2021, a Barcelona/ Signatura: Pau Venteo / Europa Press

És per això que ha començat un nou cicle de "caça bruixes" dins de l'entorn podemita, també a Catalunya. Ja els ha penjat el cartell de "traïdors" a membres molt concrets de l'univers Podem, com Jessica Albiach, mentrestant, se senten amenaçats pel desplegament de mitjans que els comuns i els errejonistes estan invertint en el projecte de Yolanda Díaz i SUMAR a nivell nacional que no autonòmic ni municipal.

Res de nou a l'arena política catalana acostumada a les "confabulacions judeo-maçòniques" estades que veuen enemics en tots els que s'apartin, un pas, de la línia oficial dictada des de la cúpula estada ara i sempre. Els anomenats "dissidents".

L'estrena de SUMAR a Madrid es va poder celebrar, afirmen els habitants, gràcies al suport del partit d'Ada Colau i del PCE del defenestrat Enrique Santiago . Qui el mes de juliol passat va ser cessat per la líder dels morats, Ioene Belarra, d'un cop de ploma i sense gaires explicacions després de la jugada a Andalusia. Va ser un avís a navegants que tant significat té dins dels morats, i tan poc fora, on la vida real continua malgrat les seves lluites fatricides d'història interminable.

Díaz necessita a nivell econòmic i logístic per a la seva campanya electoral i poc es parla del que diuen que li estan prestant des del minut zero i sense cap dissimulació, el sindicat CCOO, que ha posat el 100% de la seva estructura organitzativa al servei de la Ministra de Treball.

Ccoo

Cal recordar a més que el mes de març passat juntament amb la UGT el govern de Pedro Sánchez, els va pujar més d'un 18% les subvencions als sindicats. Concretament el Consell de Ministres, del qual forma part com a Vicepresidenta, Yolanda Díaz, una dada no menor sinó significativa, va donar llum verda a una partida de 17 milions d'euros , 3,11 milions d'euros més que la reservada el 2021 per a aquest mateix fi. 3, 11 milions deuros més que es diu aviat i es digereix lent.

COLAU CREU QUE SUMAR ÉS LA SEVA ULTIMA OPORTUNITAT PER ABANDONAR BARCELONA I ATERRITZAR A MADRID

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la portaveu de Más Madrid a l'Ajuntament, Rita Maestre Foto d'ARXIU Firma: MÉS MADRID

Els morats coneixen bé l'alcaldessa, Ada Colau i el seu entorn, amb què han mantingut una relació d'amor-odi apuntalada amb pactes de no agressió i respecte mutu en els dominis catalans. L'alcaldessa de Barcelona sempre ha mantingut una relació interessada amb l'entorn de Pablo Iglesias, amb qui no es va arribar a entendre mai, fins al punt que Iglesias va deixar Colau tot el control de Catalunya sense dir-ho mai explícitament a les seves confiades bases ni electorat. Ara les "goles profundes" de la cúpula morada afirmen que han detectat una ruptura de pactes no escrits que han d'afrontar en forma de conflictes a tots els nivells. Dit en plata, sota l'aparent calma s'està produint una fratricida lluita de poder, a vida o mort entre els soldats a sou dels dos bàndols. I en aquestes batalles, ja se sap, hi ha molts danys col·laterals.

Podem treballen sobre el relat polític que ara sí, Ada Colau i els comunis volen aprofitar SUMAR el projecte de Yolanda Díaz per debilitar-los i consolidar-se a Madrid. És "vox pópuli" que l'alcaldessa s'ha cremat en aquests gairebé 8 anys al capdavant de la capital catalana i està "cansada" de la soporifera activitat municipal a més que a les enquestes els resultats no li són gens favorables després de l'entrada de Xavier Trias a l'arena de les properes municipals de 2023. Ella dissimularà, gràcies als seus dots d'actriu, tot el que sigui capaç per aguantar la seva candidatura per a les municipals de 2023 però tothom sap que aspira a ser el cap de llista de SUMAR per Barcelona a les properes generals. Pel que els barcelonins que la votin encara, han de parar atenció, i molta, sobre qui ocuparà la segona posició de la candidatura municipal dels comuns, perquè serà aquesta persona qui "apeti" amb tota la responsabilitat a la legislatura 2023-2027. Advertits queden.

I amb aquest objectiu al cap, aterrar al Congrés, en connivència amb la seva parella, Adrià Alemany, amo i senyor dels comuns i partit que dirigeix amb mà dura des de sempre, afirmen fonts properes als comuns a Catalunyapress, que tots han posat la carn a la graella. I destinen tots els recursos econòmics i personals de què disposen perquè SUMAR s'assenti a Catalunya sobre les cendres de l'extinta ICV, les restes de Podem i les bases dels comuns i els seus aliats processistes i anticapitalistes. En un projecte personalista 100% al que sembla que ja s'ha apuntat fins a l'últim de la fila. Una llista la dels comuns a Catalunya per SUMAR on els noms i les cares no causaran cap sorpresa, perquè s'encarreguen ells sols que a la cúpula sempre hi siguin.

Els Colau donen suport a Díaz i pretenen controlar la gallega com no ho pot fer Podem. Però ja se sap que els gallecs mai se sap si vénen o van i la sorpresa pot venir per la riba de Díaz acostumada a ser lliure com el mar de la seva adorada Galiza on els seus paisans, "venena vir i deixa-la marxar amb un rierol".

SUMAR ÉS LA NOVA OFICINA DE CONTRACTACIÓ LABORAL DE L'ESQUERRA DE DÍAZ

Codi: 1835920 Data: 14/01/2019 Dimensions: 4999 x 3333 (3,26 MB.) Lloc: Madrid Fotos del Tema: 19 Peu de Foto: (ID) Els portaveus del Grup Units Podem al Congrés dels Diputats: Marcelo Expósito, Gloria Elizo, Irene Montero, Josep Vendrell i Yolanda Díaz. Fotografia d'ARXIU EP

Sembla que el suport polític de Colau a Díaz s'està materialitzant en ajudes "orgàniques" per a la construcció de SUMAR, a més de xarxes de suport diverses.

De moment Díaz està creant llocs de treball, com és la seva obligació com a Ministra del ram i ha incorporat el seu gabinet mitjançant sengles contractes a Rodrigo Amírola i Josep Vendrell provinents de l'entorn dels comuns. Tot amb diners públics.

A més Luis Jiménez Isac , un dels tres fundadors de Sumar, proper a Íñigo Errejón és el tresorer de facto del nou partit de Yolanda Díaz. També Pedro de Palacio , un altre quadre errejonista al costat de Nacho Escartín i Lander Martínez estarien construint equips i estructures per Sumar a tot el territori donada la seva excelsa experiència a l'àrea d'Organització del Podem errejonista amb el plàcet de Colau, que veu amb bons ulls fusionar l'errejonisme morat amb el partit de Yolanda Díaz i els comuns. I aquí van a la feina de cuinar, entre tots, un bon plat de bullit per quan creixi el fred electoral que avancen les enquestes, un dia sí i un altre també per a una esquerra, que a l'hora de contractar, ho té clar, sempre trieu els seus.

I Jessica Albiach , la líder per voluntat de la cúpula estada a Catalunya, com no podia ser altrament torna a ser assenyalada per Podem com una de les "traïdores". En una singular estratègia d' entrisme polític perpetu que ja fa olor de socarrim i crida l'atenció a propis i estranys. Repassant l'hemeroteca i resumint molt, l'única cosa certa que ha fet a Podem, Albiach, és prestar-li el millor servei possible als Pablistes des dels seus inicis. Una cosa que li ha valgut que sigui comparada amb una anguila, revaloritzada i “supervivent”. Algú que sempre cau dret en tots els naufragis podemites que hi ha hagut a Catalunya . I què serà això una casualitat política o una causalitat política?

Els comuns s'han encarregat de construir les estructures digitals de Sumar, la plataforma d'escolta de Díaz i hi ha un apartat perquè la gent doni diners. El que sí que se sap del cert és que no hi haurà una bústia per enviar el CV, perquè tots els llocs importants ja s'han estat repartits. Perquè els Bandera Roja no dubtin que governen selectes, influents i ben col·locats des de tots els llocs de SUMAR.

Barcelona necessita un canvi s'encarreguen a dir tots els partits de l'oposició i un del govern a Barcelona i fins i tot els barcelonins, cada vegada més davant el “Mierdalona ” que els està quedant la ciutat comtal després del pas dels “Colaus”. Potser el canvi vindrà de la mà de SUMAR i ajudi a empènyer aquest pont àreo Barcelona-Madrid la "puntada cap amunt" que els barcelonins, els donin als comuns, el mes de maig que ve.

El que sí que existeix, clarament, és un consens social que ara sembla coincidir amb el màxim desig de Colau. I els astres semblen estar a punt d'alienar-se perquè la seva etapa a Barcelona s'acabi. Colau vol marxar i la majoria de persones que viuen i treballen a Barcelona volen que marxi.

Seguirem informant...