La secretària segona de la Mesa del Parlament i diputada de Junts, Aurora Madaula , ha criticat que la decisió de la Mesa de no admetre a tràmit la petició de reconsideració sobre la suspensió de Laura Borràs com a presidenta de la Cambra és "política i partidista" sense tenir un informe dels lletrats, com demanava Junts.

La secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, i la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, en roda de premsa

En roda de premsa aquest dijous al Parlament, ha apuntat que amb l'aplicació de l'article 25.4 del reglament de la Cambra --que planteja la suspensió d'un diputat quan se li obre judici oral per corrupció-- a Borràs se n'estan vulnerant els drets polítics, igual que conclou el dictamen de l'ONU sobre els expressos de l'1-O: "Entre el cas dels presos i Borràs no hi ha cap diferència".

Així, per a Madaula, "no hi ha marge d'interpretació possible" i ha lamentat que els partits que formen la Mesa del Parlament –ERC, PSC i CUP– no hagin rectificat la seva decisió.

ACOMPANYARAN A BORRÀS "A TOTES LES ACCIONS"



Per la seva banda, la portaveu del grup de Junts al Parlament, Mònica Sales , ha insistit que hi ha hagut una vulneració dels drets polítics de Borràs en suspendre-la i veu "comparables" el cas de la presidenta del partit i el dels expressos .

També, ha afirmat que seguiran defensant els drets de Borràs després que la Mesa hagi ratificat la seva suspensió i ha assegurat que, a partir d´aquest moment, l´acompanyaran "en totes les accions" que vulgui emprendre.

Després de ser preguntada per si estan estudiant portar la decisió de la Mesa al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeu de Drets Humans, ha respost que des de Junts estaran "al costat de Borràs".

Sobre si calia presentar la petició de reconsideració per demanar empara davant del Constitucional, Sales ha insistit que la van presentar per seguir donant suport a Borràs i ha dit que el que li sembla "sorprenent és que no s'hagi acceptat a tràmit".

Pel que fa a les declaracions de la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, en què ha dit que es fa un flac favor a l'independentisme vinculant el dictamen de l'ONU i el cas Borràs, Sales ha insistit que “sí que són comparables aquestes qüestions”.