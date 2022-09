Unides Podem ha proposat a la vicepresidenta Teresa Ribera la posada en marxa d'una factura domèstica de la llum que tingui caràcter progressiu i penalitzi més les llars amb alt consum , i la creació de nous impostos verds a vehicles contaminants com els iots, els avions privats o els cotxes de luxe d'alta cilindrada.

El portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique.

Es tracta de dues de les propostes que el soci minoritari del Govern ha remès al Ministeri de Transició Ecològica perquè les incorpori al Pla de Contingència que s'haurà d'enviar a la Comissió Europea amb mesures d'estalvi energètic noves.

Així ho ha confirmat el portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique , poc abans de participar a la reunió amb els grups que ha convocat la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica a la seu del seu departament.

NOMÉS PER A LLARS, NI COMERÇOS NI FÀBRIQUES



Fonts de la formació morada apunten que la factura de la llum hauria de ser progressiva en funció de l'electricitat consumida a les llars "perquè pagui menys qui té un consum raonable i que pagui més qui té un consum excessiu".

Segons expliquen, a l'àmbit municipal ja s'aplica una cosa semblant a la factura de l'aigua, ja que el preu s'estableix en funció dels metres cúbics consumits: a mesura que es consumeix més aigua es paga més en funció d'aquests trams de metres cúbics consumits . Al seu parer, s'hauria d'aplicar la mateixa lògica per a les factures de llum, on hi hagi diferents trams de KWh per llar, alhora que aquests trams estan lligats amb la potència contractada de la llar.

L'objectiu és que aquelles llars que consumeixen poc o tenen un consum mitjà paguin menys i aquelles llars que se situen als nivells més alts del consum paguin més. "No pot ser que estigui pagant el mateix per un KWh qui utilitza una mica d'energia per escalfar una llar de 80 m2 que algú que està cremant moltíssima més energia per escalfar una mansió de 500 m2", al·leguen.

Això sí, Unides Podem només aplicaria aquest model progressiu a la factura domèstica i deixa fora el sector industrial o comercial.

RECÀRRECS A VEHICLES CONTAMINANTS



Una altra de les seves mesures és establir recàrrecs significatius en aquells impostos que afectin la matriculació i l'ús d'avions privats, d'embarcacions privades d'esbarjo de certa grandària, així com cotxes de luxe, de gran cilindrada i/o de grans dimensions que utilitzin combustibles fòssils.

I en el cas d'aquells vehicles, embarcacions o avions que siguin propietat de persones o empreses espanyoles però que hagin estat matriculats a tercers països, se'ls cobrarà a Espanya la diferència entre els impostos existents al nostre país i els que ja hagin abonat al país de la matrícula.