La diputada del PP al Parlament Lorena Roldán / @EP

La diputada del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha urgit aquest dijous ERC i Junts a posar-se d'acord per substituir la presidenta de la Cambra suspesa Laura Borràs perquè el Parlament tingui una Presidència "plenament legítima".

En roda de premsa, ha reclamat als socis del Govern que siguin responsables i proposin un nou president del Parlament per posar fi a la situació d'interinitat, que considera que "denigra i destrossa el prestigi de les institucions catalanes".

Preguntada per la proposta de Cs que els membres de la Mesa del PSC i ERC dimiteixin per forçar una nova elecció dels càrrecs de l'òrgan director del Parlament, ha contestat que, segons ella, aquesta no és la solució i que qui ha de dimitir és Borràs: "La senyora Borràs que sigui responsable i conseqüent amb els seus actes i deixi el càrrec".

Roldán també ha carregat contra el Govern de Pedro Sánchez per no haver recorregut al Tribunal Constitucional (TC) la llei i el decret sobre el català a les aules, després que el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, hagi dit aquest mateix dijous que cap escola a Catalunya no impartirà el 25% de castellà en aquest curs.

A més, la diputada del PP ha reclamat a l'independentisme posar fi a la "campanya de desinformació" sobre l'informe del Comitè de Drets Humans de l'ONU sobre la vulneració de drets dels expressos de l'1-O quan eren diputats, ja que, al seu judici, no és un dictamen vinculant i és un comitè que no parla en nom de les Nacions Unides.