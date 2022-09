El president de Vox, Santiago Abascal, a la seu de les Corts de Castella i Lleó, el 19 d'abril del 2022, a Valladolid, Castella i Lleó (Espanya).

Maxo Benalal, és des del maig del 2021 secretari general de la Federació de Comunitats de Jueus Espanyols (FCJE), principal òrgan de representació estatal dels jueus a Espanya.

Per sorpresa de molts, Benalal va decidir afiliar-se a Vox fa uns mesos, malgrat que és vicepresident a Espanya d'una de les organitzacions antiracistes més prestigioses del món , l'anomenada Lliga Internacional contra el Racisme i l'Antisemitisme, més coneguda per les sigles de Licra . El president i número u de Licra, el també jueu d'origen sefardita Isaac Levy, ha afirmat a El Confidencial que sabia que coquetejava amb Rocío Monasterio i li truco per advertir-lo i que no es convertís en el "jueu de Vox". El que va dir és que coquetejava amb ells per aconseguir coses per als jueus. Recordes quan Abascal volia eliminar el supòsit d'antisemitisme del delicte d'odi? Va ser una ficada de pota, oi? Doncs Maxo va aixecar el telèfon i va parlar amb Monestir perquè reculessin. Tot i això, oficialment, no és a Vox”.



Benalal és afiliat del partit 'verd' des d'abril d'aquest any i col·labora amb ells a la Cambra autonòmica balear des de molt abans. Segons 'El Periódico de Ibiza', es va donar d'alta telemàticament sense cap negociació prèvia amb els responsables de Vox. Benalal va justificar la seva decisió assegurant que havia estat un “acte simbòlic”, atès que ja havia estat durant mesos servint-se del partit al Parlament de Balears per registrar les seves iniciatives. Com a diputat no adscrit, no les pot presentar llevat que ho faci de la mà d'una formació i va optar pel partit 'verd' . Ni tan sols descartava completament a mitjans d'aquest any concórrer a les seves llistes, cosa que va causar perplexitat entre els analistes polítics de les illes, no només pel fet que Vox estigués hipotèticament disposat a incorporar algú investigat per corrupció, sinó pels vincles del diputat amb la més gran i més prestigiosa organització jueva espanyola, la FCJE, fins avui coneguda per la seva transversalitat i per la seva absència de posicionaments polítics explícits al marge de les simpaties personals dels seus líders.



La FCJE és el principal òrgan de representació de les comunitats de jueus espanyols. Va ser constituïda el 16 de juliol de 1982 amb el nom de Federació de Comunitats Israelites d'Espanya a l'empara de la Llei de Llibertat Religiosa, promulgada dos anys abans. El 2004, va mudar aquest primer nom per l'actual. Inicialment, la federació estava dirigida pel seu secretari general, que és justament el càrrec que exerceix Max Benalal. El 2002, es van modificar els estatuts perquè la màxima responsabilitat recaigués en el president. L'actual és Isaac Benzaquen Pinto, oriünd de Melilla i de 71 anys, que va reemplaçar el maig del 2020 Isaac Querub Caro. Aquest va ser, de fet, qui va proposar Benzaquen com el seu substitut. I Benzaquen va ser qui va incorporar sota la seva ala Maxo Benalal, sabent que era, en aquell moment, diputat de Ciutadans investigat per corrupció, i vulnerant la que era una de les màximes de l'organització: mantenir l'aparença pública de neutralitat política i honestedat.