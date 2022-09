El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en roda de premsa. ARXIU.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , no assistirà a la manifestació de l' ANC per la Diada perquè "considera que no seria coherent amb el plantejament que han fet els mateixos organitzadors". Fonts de Presidència de la Generalitat han argumentat que es tracta d'una manifestació "contra els partits polítics i les institucions, i no pas contra l'Estat espanyol, que aprofundeix en les divergències de l'independentisme".

Aragonès ha fet una crida a la ciutadania a participar en els actes de la Diada i ha defensat que la independència s'aconseguirà "només units, carrer, partits i institucions, malgrat la diversitat d'opinions i aquestes divergències".