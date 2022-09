El president del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha animat el Govern a "seguir copiant" les propostes que fan els populars, en referència a la baixada de l'IVA de la llum i del gas, encara que també ha aconsellat més coordinació a l'Executiu perquè té la impressió que els ministres "ni s'assabenten" del que proposarà Pedro Sánchez .

Feijóo @ep

En un acte organitzat pel PP de Madrid a Alcalá de Henares, Feijóo ha recordat que el mes de març passat, a les conferències de La Palma, el PP ja plantejava baixar l'IVA, i des d'aleshores "es van passar mesos" dient que era "la pitjor idea" . "A base d'insistir-hi, de vegades ens fan cas", ha assenyalat en al·lusió a l'últim anunci de Sánchez de baixar l'IVA del gas.

" Us oferiré el titular: estic molt d'acord amb la decisió de Pedro Sánchez de baixar l'IVA de la llum i del gas, tan d'acord que ho porto demanant sis mesos continuats, cada dia, cada setmana, perquè és de sentit comú" , ha ironitzat.

I no només celebra que el Govern "copiï" les seves propostes, és que el convida a seguir-ho fent: "Sánchez ja té un nou capítol del seu 'Manual de resistència', i l'hem de llegir perquè no ho ha escrit ell, sinó nosaltres -- ha ironitzat--. I atès que li ha sortit bé, que ho faci més sovint. Copieu les propostes que li hem plantejat perquè no són les nostres, són les dels ciutadans".

En aquest sentit ha ofert també a Sánchez "copiar" les propostes del PP contra la pujada de la inflació , les que han fet per millorar la seguretat nacional i la independència judicial, la reforma constitucional de la discapacitat o les plantejades en sectors com el turisme . "Les nostres mesures estan a disposició del Govern", ha reblat.

Això sí, ha dit lamentar la situació dels ministres de Pedro Sánchez, que el dia anterior a l'anunci de la baixada de l'IVA estaven desqualificant la mesura . "El més lògic és que el conjunt de ministres que ens han desqualificant sortissin a dir que Sánchez no té idea de gestió pública, que fa propostes impossibles, i que vol acabar amb els serveis públics".

A LA MATEIXA HORA, DUES POSICIONS DIFERENTS AL GOVERN



La seva conclusió és que “ aquests ministres estan al ministeri per estar, doncs ni s'assabenten del que farà demà el president ”. I a això hi afegeix les contradiccions, recordant que mentre la ministra de Transports s'obria a ampliar deu cèntims la bonificació de la gasolina, la d'Hisenda ho negava. "A la mateixa hora, dues posicions diferents --ha destacat--. El sanxisme té la capacitat de defensar coses diferents de manera simultània. Cal reconèixer que nosaltres no sabem fer-ho".

En la seva intervenció, Feijó ha tornat a acusar el Govern de dur a terme una política energètica "erràtica" basada "exclusivament en la ideologia i abandonant la tecnologia". Davant d'això, ha reiterat la seva aposta per "produir tota l'energia de què som capaços i activar totes les fonts d'energia instal·lades a Espanya", incloent-hi les de carbó, com fa Alemanya, o la pròrroga de les nuclears. "No posin límits a la capacitat de producció d'energia instal·lada a Espanya, almenys fins que no passi la crisi a Europa", ha afegit.

A parer seu, l'economia espanyola "viu una situació límit" amb l'augment de la inflació i de la desocupació mentre que el Govern encadena revisions de les seves previsions i es veuen "els núvols de la recessió".

I tot això, ha incidit, mentre que Pedro Sánchez presideix un Govern de 22 ministres, "dos equips de futbol": "No es pot demanar a totes les famílies i que facin esforços quan el Govern no està disposat a fer-ne cap --ha asseverat --. Un bon líder predica amb el seu propi exemple perquè els altres entenguin que estem en una situació límit".