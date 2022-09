Arxiu - El president Pere Aragonès, Oriol Junqueras, Laura Vilagrà, Roger Torrent, Marta Vilalta, Raül Romeva i Meritxell Serret (ERC) a la manifestació de l'ANC per la Diada del 2021 a Barcelona. ARXIU.

Pere Aragonès ha anunciat que no acudirà a la manifestació convocada per l' Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) per a la Diada de Catalunya aquest 11 de setembre, consolidant la distància entre els republicans i l'organització independentista. Es tracta d'una decisió inèdita , ja que els republicans han acudit a les manifestacions convocades per aquesta entitat durant els darrers anys.

Els motius esgrimits pel president de la Generalitat són clars. Aragonès "considera que no seria coherent amb el plantejament que han fet els mateixos organitzadors", i és que entén que es tracta d'una manifestació "contra els partits polítics i les institucions, i no contra l'Estat espanyol, que aprofundeix les divergències del independentisme".

L'ANC ha convocat aquesta manifestació sota el lema Tornem-hi per vèncer: Independència (Tornam per vèncer: Independència) i en el seu manifest l'entitat afirma que “s'ha acabat esperar res dels partits, només el poble i la societat civil organitzada podran assolir la independència", criticant la taula de diàleg. Aquest plantejament ha estat una gerra d‟aigua freda per als republicans, que senten com l‟organització té una tendència política clarament alineada amb Junts, injuriant la via del diàleg amb l‟Estat que explora ERC.

Serà la primera vegada des que Artur Mas presidia la Generalitat que un president català no vagi a la manifestació de la Diada , ja que tant Carles Puigdemont com Quim Torra van assistir a aquestes mobilitzacions quan encapçalaven l'Executiu, igual que va fer Aragonès l'any passat.

Mentre l'ANC aposta per definir el bon i mal independentista, Aragonès vol compartir espais de reivindicació i protesta "que busquen sumar i que persegueixen la transversalitat més gran dins del moviment independentista", ja que, segons la seva opinió, la independència només s'aconseguirà si es treballa unit a la diversitat. Per això, ha demanat que "el moviment independentista eviti mirar-se de reüll entre els companys de viatge" i que l'atenció no se centri en si ell participa o no en la manifestació, sinó que la ciutadania s'expressi al carrer a favor de la independència.

JUNTS APROFITA LA BAIXA D'ARAGONÈS

A riu regirat, guany de pescadors. Aquesta és la màxima de Junts en aquesta guerra entre els republicans i l'ANC. Els hereus del pujolisme saben que l'organització independentista els recolza, i no perdran l'oportunitat per capitalitzar el sentiment sobiranista a la manifestació de la Diada.

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró , i la resta de consellers de Junts assistiran a la manifestació organitzada per l'ANC, ho ha confirmat el vicepresident en una publicació a Twitter: "Jo i els consellers de Junts sí que anirem a la manifestació de la Diada”.

Així mateix, en un altre tuit la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis , també de Junts, ha reivindicat que "cal estar-hi, sens dubte, com cada any".