La secretària general dels republicans. Foto: Europa Press

La secretària general d'ERC, Marta Rovira , ha assegurat que la falta d'estratègia independentista conjunta que critica Junts "hauria d'afectar el mínim" el Govern, després que els de Laura Borràs hagin condicionat la continuïtat a l'Executiu català al compliment de l'eix nacional establert a l'acord d'investidura. En una entrevista a Europa Press , ha cridat a la "responsabilitat del moment", ja que considera que el Govern té el repte d'afrontar la crisi econòmica, la manca de subministrament i la recessió provocada per la guerra a Ucraïna, així com la crisi postpandèmica.

Rovira ha afirmat que els republicans estan en espera de conèixer les propostes concretes de Junts i de poder reunir-se en els propers dies per estudiar i parlar sobre els incompliments que han plantejat, però ha insistit a "apel·lar a la sensibilitat del moment" ia que el Govern ha de ser un instrument per lluitar contra la crisi econòmica.

Per a la dirigent republicana, assumir la responsabilitat i estar a l'alçada de la situació i al costat de la gent per generar futur, oportunitats, prosperitat econòmica i justícia social "també forma part de l'estratègia independentista", i això és el que ERC vol fer entendre Junts, segons ella.

Junts veu incompliments quant a l'espai per definir l'estratègia independentista i en la coordinació dels partits independentistes al Congrés, cosa que Rovira ha demanat separar l'acció del Govern de la dels grups parlamentaris a la Cambra baixa i de l'espai estratègic independentista : "Una cosa és el Govern i una altra són els grups parlamentaris al Congrés".

"No se'ns pot dir que el Govern no funciona perquè l'espai de consens estratègic independentista no funciona", ha argumentat Rovira, que ha recordat que aquest espai no només està format per ERC i Junts, sinó també per altres partits independentistes com la CUP i les entitats.

La secretària general d'ERC ha apostat per "recuperar espais estratègics" i invertir molt més temps per construir el consens, ja que considera que una de les grans debilitats del moviment independentista és no aconseguir posar-se d'acord després de l'1-O.

Junts ha fixat el Debat de Política General com a data límit per reconduir la situació entre els socis del Govern, i Rovira ha destacat que veuen aquest debat com una “oportunitat per treballar a fons i resoldre aquestes qüestions”, i ha afegit que Junts els tindrà explicar si es tracta d'un ultimàtum i en què consisteix.

"Ens sembla formidable aprofitar el Debat de Política General per tenir tots els reptes, afrontar-los i arribar a determinats acords", ha afirmat la dirigent republicana, que s'ha emplaçat a treballar les properes setmanes, ja que creu que seran clau per convertir aquesta crisi en una oportunitat.