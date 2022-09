Els dirigents populars. Foto: Europa Press

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo , va ressaltar el 2 de setembre passat la seva sintonia i unitat amb la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso , malgrat que des del PSOE "inventin" discrepàncies. "Tots dos posem molt nerviosos el Govern", s'ha jactat.

A diferència del que passava a la fase final de Pablo Casado a Gènova, Feijóo ha mostrat gran complicitat amb Díaz Ayuso, agraint que estigui "aconseguint posar una altra vegada el PP de Madrid millor que mai".

"Veig un partit orgullós i més unit que mai". "El PP és el partit de la unitat, de la gestió, de l'èxit del nostre país i això és el que hi ha darrere de les preocupacions del sanxisme", ha afegit.

En un acte organitzat pel PP de Madrid a Alcalá de Henares, Feijóo ha confirmat que ja està censat a Madrid i que milita al PP d'Ayuso, i fins i tot ha promès que el proper any repetirà a l'acte d'obertura del curs polític a la comunitat. I llavors dóna per fet que tant Ayuso com l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hauran obtingut majoria absoluta a les autonòmiques del maig.