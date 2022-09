La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu. Foto: Europa Press

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu , ha volgut rebaixar el to després que ahir es conegués que el president de la Generalitat, Pere Aragonès , no assistirà a la manifestació que l'entitat organitzarà el proper 11 de setembre. "La decisió d'anar o no a manifestar-se és particular", ha assegurat en una entrevista a Via Lliure , de RAC1 .

En un to relaxat, la presidenta de l'Assemblea ha confirmat que altres càrrecs del partit republicà sí que estaran presents a l'acte de la Diada.

De la mateixa manera, Feliu ha descartat presentar-se a les properes eleccions al Parlament, però ha apuntat que cal "una llista de país amb una proposta clara cap a la independència".

Després d'unes últimes enquestes que mostren un descens del sentir independentista, Feliu considera que unes eleccions serien la mesura real de la voluntat dels catalans, i ha advertit les formacions sobiranistes que no poden "anar passant eleccions tan tranquil·lament enganyant la gent".