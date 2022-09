Sánchez ha visitat Sevilla. Foto: Europa Press



El secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, ha acusat les grans empreses energètiques de "portar de la mà el PP i la dreta mediàtica" per oposar-se a les mesures econòmiques i socials impulsades per l'Executiu , com l'excepció ibèrica .



Així ho ha dit al primer acte de la campanya socialista El Govern de la Gent , que s'ha celebrat al barri sevillà de Pino Montano, on el cap de l'Executiu ha rebut alguns xiulets i esbroncades durant la seva intervenció. "No oblidaré mai de qui medrava amb les grans empreses energètiques a Brussel·les perquè ens diguessin que no a l'excepció ibèrica; la dreta política i la mediàtica", ha assegurat.

El socialista ha retret la reacció de "la dreta política, econòmica i mediàtica" a aquesta i altres mesures del Govern "a benefici de la majoria social", cosa que, segons la seva opinió, demostra que la dreta "està a defensar els seus interessos minoritaris" i els particulars d'uns quants poderosos”.

En la mateixa línia, ha criticat la dreta per "votar en contra del sentit comú" de les mesures del Govern i li ha demanat "deixar de dir que no". "Estimar Espanya és treballar per al bé d'Espanya i de la seva gent, des del Govern i des de l'oposició. Per tant, que facin costat i deixin de dir que no a tot", ha postil·lat.

Alhora, ha advocat per una política que "no posi draps calents a la situació complexa" que viu Espanya i no "abona discursos de la por", ja que, ha subratllat, "són moltes les fortaleses de l'economia espanyola". A més, ha defensat el compromís del Govern amb les polítiques socials com a "absolutament compatible" amb la responsabilitat fiscal. En aquest context, ha garantit que l'impost s'aprovarà a les energètiques.