Turull, en un acte recent. Foto: Europa Press

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull , ha dit que el seu partit discrepa obertament de moltes votacions d'ERC al Congrés perquè consideren que en lloc d'ajudar a avançar cap a la independència "estan buidant de contingut l'autogovern" i l'autonomia de Catalunya. "Si se segueix així no parlarem de governar Catalunya, sinó d'administrar Catalunya", ha assegurat Turull en una entrevista a La Vanguardia .

Per a Turull, actualment el pacte de Govern amb ERC no s'està executant i va en direcció contrària, i diu que després del debat de política general al Parlament “s'haurà de prendre una decisió per veure si amb les resolucions que s'aproven i les converses mantingudes amb ERC hi ha una oportunitat” . "Hi ha dues possibilitats: un cop de porta o intentar reconduir- lo . Això últim és el que volem fer perquè ens juguem la unitat de l'independentisme", ha afegit.

A la pregunta de si Junts sortirà del Govern si no es donen els canvis que reclama, ha dit que “si governes per crear les condicions que t'acostin a la independència i vas en direcció a buidar la poca autonomia què tens, ja que no podem seguir "Què fem al Govern? Aguantar l'escala d'algú que està buidant l'autonomia".

Turull també creu que "la voluntat del PSOE és anestesiar l'independentisme i no és lògic fer una reunió a l'any per solucionar un conflicte polític" i denuncia que "en tot aquest temps no ha arribat ni una sola proposta de l'Estat per a Catalunya. Esperen que l'independentisme s'adormi i es divideixi. Volen una desmobilització que és el gran actiu de l'independentisme", ha afegit.

Sobre la Diada del proper 11 de setembre, ha destacat que la mobilització "és el principal actiu per aconseguir la independència i la gent ha fet més del que era esperable, però està desorientada i enfadada" amb els polítics, davant del que aposta per reaccionar.



Preguntat per si la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha de dimitir, ha respost textualment que fer-ho seria un tret al peu, i afegeix: "El que no pot ser és fer un pas per evitar el desprestigi de les institucions i provocar una situació que encara cregui més desprestigi. Ho han d'arreglar els partits que ho han provocat".

Turull ha assegurat que defensarà la presumpció d'innocència "fins i tot dels que estan més allunyats ideològicament" fins que no hi hagi sentència ferma o s'acceptin els fets.