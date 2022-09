El líder popular, en una imatge recent. Foto: Europa Press



El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, de "canviar xecs per vots" , en assegurar que utilitza la recaptació extraordinària de l'Estat i "no invertir-lo perquè l'economia no s'aturi i perquè les famílies puguin arribar a final de mes". "El Govern està en la política de jo dono un xec a aquest col·lectiu, ia aquest altre, i potser així em voten més. La nostra proposta és que els ciutadans decideixin en què gasten els seus diners i rebin el que han pagat de més perquè el Govern no ha estat capaç de controlar els preus", ha dit en una entrevista a La Razón publicada aquest 4 de setembre.

Feijóo també ha parlat sobre els temes que tractaran el proper 6 de setembre al Senat. El líder popular ha defensat que es tracta d'una oportunitat perquè el Govern concreti les seves propostes i la seva formació pugui continuar presentant alternatives, com ara un pacte d'estalvi energètic del sector públic espanyol i un fons de diners per a les empreses on l'energia és determinant per a la seva viabilitat futura.

El líder del PP també ha detallat que el Govern ha recaptat 16.500 milions d'euros més aquest semestre que el primer semestre de l'any anterior, i afegeix que els ciutadans han pagat 16.500 milions d'euros més d'impostos. Sobre això ha assenyalat que aquesta recaptació extraordinària s'hauria d'haver utilitzat per ajudar les rendes mitjanes i baixes i per evitar que les empreses amb més dependència de l'energia hagin de parar la seva activitat, "com està passant".