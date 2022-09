El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, repetirà a l'obertura de l'any judicial. Foto: Europa Press

El Saló de Plens del Tribunal Suprem rebrà dimecres 7 de setembre el rei Felip VI, el nou fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, per a l'obertura de l'any judicial 2022-2023, la quarta consecutiva que se celebra amb l'òrgan de govern dels jutges en funcions.

Encara que el monarca i el president del CGPJ coincideixen a l'acte solemne des del 2014, serà la primera vegada que García Ortiz acudeixi a l'esdeveniment com a fiscal general, càrrec que va prometre a l'agost (després de reemplaçar Dolores Delgado) i del qual prendrà possessió aquest mateix dilluns a la Fiscalia i el Suprem.

Com en els darrers quatre anys, Lesmes repetirà davant la impossibilitat dels grups parlamentaris d'arribar a un acord per renovar el CGPJ, que es troba amb el mandat caducat des de finals del 2018. Es preveu que, com ha fet en discursos anteriors, el president del Consell posi en relleu la situació d'interinitat.

L'any passat, Lesmes va qualificar la situació d'"insostenible" per a la judicatura i va instar les força polítiques que deixessin aquest assumpte fora de la "lluita partidista" i arribessin a un acord en "les properes setmanes". En aquella ocasió, ha insistit que aquesta anomalia es devia a "causes que li són completament alienes" i ha recordat que són el Congrés i el Senat els que han de nomenar els nous vocals cada cinc anys, un termini que no és "merament orientatiu", sinó que “estan obligats” a respectar-ho.

Aquest 2022, la inauguració del curs judicial tindrà lloc un dia abans que el CGPJ celebri el Ple extraordinari que es va convocar per pactar el nom dels dos magistrats al Constitucional que correspon designar.