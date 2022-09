El president del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha anunciat avui l'enviament a Moncloa d'un pla d'estalvi energètic amb mesures a curt i mitjà termini en què proposa estendre la rebaixa de l'IVA del gas i de la llum durant tot l'hivern.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, inaugura el curs 'Enfortir Europa amb una alternativa per a la majoria', el 13 de juliol del 2022, a San Lorenzo de l'Escorial, Madrid (Espanya).

Així ho ha anunciat durant la seva intervenció als Esmorzars Informatius, on ha explicat algunes de les mesures que conté el pla esmentat que remetrà aquesta mateixa setmana a Pedro Sánchez.

Feijóo ha deixat clar que el PP no actuarà com a espectador davant els nous errors del Govern i per això tornarà a posar propostes a sobre de la taula . "Aquesta mateixa setmana enviarem un pla complet" a la Moncloa per al seu "estuït i consideració" que serà "detallat, estarà a disposició dels ciutadans i comptarà amb un ventall de mesures a curt i mitjà termini".

Tot seguit ha anunciat quatre mesures. La primera, estendre la rebaixa de l'IVA del gast i l'electricitat a tot l'hivern. En segon lloc, explotar durant la crisi "totes les fonts de generació elèctrica"; com a tercera mesura, l'aposta massiva de desburocratització per a la instal·lació d'energies renovables i finalment, un pla d'ajudes per "atemperar" el presos de l'energia a les indústries electrointensives per tal de protegir l'ocupació. En aquest punt, Feijóo ha precisat que estan en joc 200.000 llocs de treball.