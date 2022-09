Arxiu - L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias durant una entrevista amb Europa Press, a l'Ajuntament de Barcelona, el 21 de juny de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha assegurat que decidirà si es presenta com a candidat de Junts a l'Alcaldia de la capital catalana a les eleccions municipals del 2023 "quan tot es tranquil·litzi una mica".

“ Hi ha una situació a Catalunya, al Govern, amb discussions, amb el debat de política general, que exigeix que tothom estigui tranquil ”, ha afirmat aquest dilluns en una entrevista de Catalunya Ràdio.

Ha explicat que farà una enquesta per veure si té possibilitats de guanyar els comicis: “Si tinc possibilitats de guanyar em presentaré i si no, no em presentaré. No té cap sentit que em presenti si no tinc possibilitats de guanyar”.

Ha insistit que la seva decisió està vinculada a l'ordre del partit, a qui segueix demanant que s'aclareixi: "Quan us hàgiu aclarit, parlem i veiem que fem".

"Crec que si em presentés tindria possibilitats de guanyar, però tindria possibilitats si hi ha ordre, si això és un desordre no m'interessa", ha sentenciat.

UN "GRAN ERROR" QUE JUNTS SURTI DEL GOVERN



Sobre la situació de Junts, considera obligatori "avaluar com s'estan fent les coses" i creu que s'ha de fer sense crítiques i amb la voluntat d'ajudar perquè les coses funcionin.

“ Si estàs en un govern no pots estar tot el dia criticant ”, ha opinat, i ha confiat que el secretari general del partit, Jordi Turull, avaluarà la situació no per fer crítiques sinó perquè les coses vagin bé, ha dit.

Respecte a les declaracions de Turull en què va reconèixer que sortir del Govern és una opció real si no es compleix l'acord de coalició, ha opinat que "seria un gran error".

DIADA



D'altra banda, Trias ha dit que entén que el president de la Generalitat, Pere Aragonès , no assisteixi a la manifestació de la Diada perquè “és una figura que no és per anar a manifestacions”.

"De vegades excepcionals un president hi pot anar, però a mi em molesta que en aquestes manifestacions els polítics vulguin anar a primera fila", ha sostingut l'exalcalde, que sí que acudirà a la manifestació.