El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en una imatge d'arxiu.

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha assenyalat aquest dilluns que el mecanisme ibèric per limitar el preu del gas i rebaixar el preu de l'electricitat a la Península Ibèrica ha suposat un estalvi per als consumidors de 2.000 milions d'euros des de la posada en marxa .

"Si no tinguéssim aquesta intervenció al mercat energètic, avui els espanyols estarien pagant tres vegades més del que paguen ara", ha explicat el president del Govern durant l'acte d'obertura del curs polític després del descans estival a Moncloa.

Sánchez ha defensat que, "malgrat l'oposició d'algunes grans energètiques", s'ha intervingut, mitjançant aquest mecanisme a Espanya i Portugal, un mercat "que no funciona" i que ara Europa comença a obrir-se a adoptar-lo també. "Si hi ha un mercat que no funciona, el que ha de fer el poder públic és intervenir-ho", ha emfatitzat el cap de l'Executiu.

Així, el president ha posat en valor que el Govern ha decidit legislar situant-se "al costat de la classe mitjana i treballadora" i defensant l'interès general davant de la voluntat de particulars i minoritaris "per molt poderosos que aquests siguin".

CONVERTIR ESPANYA EN UNA POTÈNCIA EXPORTADORA D'ENERGIA VERDA



També en matèria energètica, el president ha assenyalat que el somni que té el Govern i la majoria de la ciutadania, especialment la més jove, és fer que el país per primera vegada a la història es pugui convertir en una potència exportadora d'energia verda . "Això suposa que no hàgim de comprar petroli ni gas a una altra economia", ha remarcat el president.

En aquest sentit, el president ha assenyalat que en aquests anys de Govern la capacitat total instal·lada al país de renovables ha crescut en 11 punts situant-se en un 56%. "Això contribueix que puguem reduir la factura de la llum, la independència energètica de Putin i el desafiament de fer front a l'emergència climàtic", ha defensat el president.