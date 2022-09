Pere Aragonès, el president de la Generalitat / @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, participarà a l'acte organitzat per Òmnium amb motiu de la Diada d'aquest diumenge, malgrat no assistir a la manifestació convocada per l' ANC , han explicat fonts de Presidència del Govern a Europa Press.

Així, més enllà dels actes institucionals de l'11 de setembre i del mateix d'ERC, Aragonès participarà en aquesta convocatòria d'Òmnium que, com és habitual els darrers anys, reuneix els principals actors independentistes a l'Arc de Triomf de Barcelona, segons ha avançat Nació Digital.

El president català ha decidit no anar a la manifestació de l'ANC perquè considera que va contra els partits i les institucions, i defensa la necessitat de representar la transversalitat i la diversitat de l'independentisme.