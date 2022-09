Alberto Núñez Feijóo @ep

El nou curs polític ja ha començat i els principals mitjans espanyols han fet enquestes per conèixer com es troba el mapa polític després de l'estiu. Aquest dilluns ens hem trobat amb dues enquestes a El País i El Mundo que, encara que mostrin resultats diferents - depenen del cuinat i dels interessos de qui ho faci-, sí que reflecteixen unes tendències clares: el Partit Popular d' Alberto Núñez Feijóo ha aconseguit superar l'etapa Pablo Casado i consolidar-se com una candidatura ferma per derrotar Pedro Sánchez, que està patint una sagnia de vots. De la mateixa manera, les dues enquestes reflecteixen una caiguda de Vox a favor del PP, la desaparició -o gairebé- de Ciutadans i una important caiguda de vots a les files de Podem.

L'enquesta d' El País , realitzada per 40dB, dóna 121 escons al PP -32 escons més que en les últimes generals- i el situa com a guanyador d'uns futurs comicis. Darrere se situaria el PSOE , que perdria 16 escons i es quedaria amb 104. Vox també perdria escons segons aquesta enquesta, passant de 52 a 47. El mateix passa amb Podem , que perdria 4 escons, passant de 35 a 31. Finalment , i segons l'enquesta de PRISA, Ciutadans sobreviuria amb tan sols un escó al Congrés.

Si es compleix l'escenari de l'enquesta projectada per El País, Alberto Núñez Feijóo podria arribar a Moncloa de la mà de Vox , sumant 168 escons entre els dos partits i quedant-se prop de la majoria absoluta -176 escons- per investir el gallec. En canvi, la suma Podemos més PSOE es quedaria en 135 escons, necessitant 33 diputats més per aconseguir la majoria absoluta.

Els resultats de l'enquesta d' El Mundo , realitzada per Sigma Dos, són molt més optimistes per a la dreta, donant a Feijóo 137 escons si es fessin eleccions en aquest moment i enterrant el PSOE de Pedro Sánchez amb una caiguda de 28 escons i quedant-se per sota els 100 - concretament, 92-.

El sondeig d'El Mundo garanteix l'arribada de Feijóo a Moncloa de la mà de Vox , que perdent 6 escons seguiria tenint prou múscul per garantir la majoria absoluta al president popular. Pitjor seria per a l'esquerra, i és que a la caiguda del PSOE s'uneix la de Podem, que es quedaria en 25 escons, cosa que impossibilitaria totalment la reedició del Govern actual.

Finalment, aquesta enquesta pronostica la desaparició total de Ciutadans , que no aconseguiria representació en quedar-se a l'1,8% d'intenció de vot, quedant-se fora del Congrés dels Diputats.