Cospedal, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press



La Fiscalia Anticorrupció s'ha posicionat a favor d'investigar els últims àudios coneguts sobre les converses entre el comissari jubilat José Manuel Villarejo i la que va ser secretària general del PP María Dolores de Cospedal en relació amb la coneguda com a ' Operación Kitchen ', sobre el presumpte espionatge a l'ex tresorer popular Luis Bárcenas .

Segons les fonts jurídiques consultades per Europa Press , així ho planteja Anticorrupció en un escrit on respon al titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6, Manuel García Castelló, després que el magistrat traslladés al Ministeri Fiscal d'un escrit presentat pel PSOE a aquest sentit "perquè amb el seu coneixement manifesti allò que al seu dret convingui". Les mateixes fonts expliquen que aquestes converses gravades no es podran investigar en la peça separada destinada a 'Kitchen', ja que va quedar definitivament tancada quan la Sala Penal de l'Audiència Nacional (AN) va rebutjar els nombrosos recursos (inclosos els d'Anticorrupció i el PSOE) que reclamaven reobrir aquesta línia de recerca per aprofundir en l'anomenada trama política.

En aquest marc processal, encara no és clar com podrien investigar-se aquests àudios, si bé les fonts indiquen que una opció seria sumar una nova peça separada a la macrocausa sobre el comissari jubilat, Tàndem , ja formada per més d'una trentena de peces. L'acusació socialista va al·legar en el seu escrit que "resulta no ja aconsellable sinó absolutament precís" reobrir una instrucció que va acabar el 29 de juliol passat, ateses "les noves dades fetes públiques i desconegudes fins ara".