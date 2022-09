El portaveu socialista. Foto: Europa Press



El portaveu del grup parlamentari socialista al Congrés dels Diputats, Patxi López, ha admès aquest dimarts que a la reunió del president del Govern, Pedro Sánchez, amb ciutadans anònims hi havia votants del PSOE, perquè "si un tria 50 ciutadans que passen per el carrer, hi ha d'haver sí o sí votants del PSOE". Així ho ha dit en una entrevista concedida a Antena 3 , en què ha indicat que "per la realitat sociològica" d'Espanya és lògic que entre el grup de mig centenar de ciutadans recollit hi hagués algun votant del partit socialista.

Tot i això, el portaveu parlamentari ha subratllat que el fonamental d'aquesta trobada, que va tenir lloc dilluns passat al Palau de la Moncloa com a obertura del curs polític, van ser els temes tractats. Entre aquests, ha destacat el canvi climàtic o l'obesitat infantil.

"No es tractava de fer una crítica, sinó que els que van intervenir van preguntar sobre les preocupacions que té la gent avui", ha postil·lat el portaveu.