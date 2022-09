Arxiu - L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont

L'expresident català Carles Puigdemont ha aconseguit, a través del seu equip d'advocats, introduir una correcció per un error de traducció a les conclusions realitzades per l' Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) , que va estimar al juliol que la Justícia belga no pot rebutjar el lliurament dels encausats per l'1-O reclamats pel Tribunal Suprem espanyol (TS).

Les conclusions de l'advocat general no són vinculants, però el TJUE sol seguir-les. En el seu dictamen, Jean Richard de la Tour va considerar que Bèlgica no pot posar en dubte les competències del Suprem com a autoritat per emetre euroordres de lliurament, basant-se en el risc que se'n violin els drets fonamentals si no demostra deficiències sistèmiques i generalitzades a Espanya.

L'Advocat General del TJUE va analitzar en les conclusions la decisió marc 2002/584, que fixa les regles de les euroordres i sobre la interpretació de les quals gira la qüestió prejudicial presentada per l'instructor de l'1-O, Pablo Llarena.

La defensa de Puigdemont va observar un error de traducció en una nota a peu de pàgina de l'escrit de De la Tour, segons ha avançat 'El Confidencial' i han confirmat fonts jurídiques.

En les seves conclusions, l'Advocat General assenyalava que res del contingut en aquesta decisió marc podia ser interpretat "en el sentit que impedeix el lliurament d'una persona contra la qual s'ha dictat una ordre de detenció europea", quan hauria de dir que " res del que es disposa podrà interpretar-se com una prohibició de rebutjar el lliurament d'una persona contra la qual s'ha dictat una ordre de detenció europea", que és el text que apareix ara, un cop feta la correcció.

Per als representants de Puigdemont, aquesta errada podria tenir conseqüències a favor dels seus interessos en la decisió final que adopti el TJUE , els jutges dels quals secunden l'advocat en la gran majoria dels casos.

Amb el seu dictamen, l'Advocat General es va mostrar en sintonia amb el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, instructor de l'1-O i que va dirigir una qüestió prejudicial al TJUE el març del 2021 després que la Justícia belga rebutgés lliurar les autoritats espanyoles exconseller Lluís Puig per considerar que el tribunal competent per reclamar-ne l'extradició hauria de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en lloc del Tribunal Suprem i que si fossin entregats a Espanya podrien posar-se en risc drets fonamentals com la presumpció d'innocència.

Llarena va anar a la Justícia europea per aclarir tant l'abast de l'emissió de les Ordres Europees de Detenció i Lliurament (OEDE) emeses pel Suprem contra diversos polítics encausats pel seu paper a l'1-O, entre ells l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, com les raons per denegar l'execució d'aquestes euroordres.

BÈLGICA NO POT DECIDIR SI EL TS ÉS COMPETENT



L'advocat europeu va recordar en el seu dictamen el " principi de confiança mútua" entre els estats membres de la UE que prima en matèria judicial, defensant-lo com un element "d'importància capital" que s'ha d'aplicar plenament per protegir l'espai sense fronteres dins de l'organització comunitària i simplificar la cooperació judicial per "lluitar contra la impunitat".

També ha advertit que per denegar una euroordre per risc per als drets fonamentals del reclamat, l'autoritat judicial que la rebutja ha de demostrar amb "dades objectives, fiables, precises i degudament actualitzades, l'existència d'un risc real" a causa de deficiències "sistèmiques o generalitzades" en el funcionament del sistema judicial de l'Estat membre emissor.

Pel que fa a les competències del Suprem per reclamar el lliurament dels encausats, l'Advocat va assenyalar que la decisió marc que fixa les regles de les euroordres no permet als tribunals belgues decidir si una autoritat judicial emissora és competent o no.

En cas contrari, segons ell, es contravindria el principi d'autonomia processal conforme al qual els Estats membres poden designar en el seu dret nacional l'autoritat judicial competent per dictar les OEDE i el principi de reconeixement mutu, que és la “pedra angular” de la cooperació judicial entre països UE.

L'EXPRESIDENT VEU UNA NEGACIÓ DELS SEUS DRETS



El defensor de Puigdemont, Gonzalo Boye , va reaccionar al dictamen de l'Advocat europeu afirmant que és una "negació" dels "drets fonamentals com a drets individuals, assumint que només quan existeix una vulneració generalitzada i sistèmica és quan es poden tenir en consideració com a causa per a denegar un lliurament".

Boye ha explicat que " aquestes conclusions no impliquen un futur lliurament dels exiliats ", sinó que "simplement" els obliguen a un major esforç probatori en la seva oposició a les euroordres.