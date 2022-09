Nomenament d'Ayuso omo Presidenta de Tabarnia a Madrid.

Els seus creadors consideren que «la divisió administrativa actual no es correspon amb la realitat» i són partidaris de recuperar allò que han anomenat com «la sobirania històrica del comtat de Barcelona»

L'origen de Tabarnia , alguns diuen que es remunta a l'any 2011, a partir del registre d'un partit polític al Ministeri d'Interior. Però segons l'organització Barcelona is not Catalonia el terme va ser ideat el 2013, afirmant que el suposat registre del 2011 va ser degut a un canvi de denominació realitzat per l'esmentat partit el 2018.

El 2012, el "procés" es trobava en el seu màxim apogeu, els impulsors de Tabarnia proposen que, si finalment es produís la secessió catalana, Tabarnia s'annexaria a Espanya, ja que, amb la Vall d'Aran, segons ells eren els territoris on l'independentisme tenia menys suport a les urnes.

Alguns creuen que Tabarnia es va plantejar com una "proposta satírica2 a l'independentisme català. Albert Boadella va ser nomenat el seu primer president, quan el concepte de Tabarnia arriba a la seva màxima popularitat. I ara ha agafat el testimoni de Tabarnia la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que haurà de compaginar les seves obligacions institucionals i de representació pública amb les pròpies del càrrec a Tabarnia, sí, com llegeixen, aquest dimarts s'ha produït la investidura de Díaz Ayuso a Madrid.

Tabarnia va ser creada a partir dels noms de Tarragona i Barcelona. El territori fictici es dividiria entre la Baixa Tabarnia (àrea d'influència de Barcelona) i Alta Tabarnia (àrea d'influència de Tarragona), estaria format per 10 comarques. I la proposta de nova comunitat autònoma integraria les comarques de: Tarragonès, Baix Camp, Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental i el Maresme.

I aquesta no és una fake news perquè el mateix Toni Cantó ho ha anunciat al seu twitter solemnement. A més, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acceptat el càrrec en un esdeveniment "lúdic" on ha afirmat davant els mitjans. "davant l'autoritarisme, llibertat, llei i igualtat davant d'ella; davant de la tirania, veritat; i davant del despropòsit polític, ciutadans adults, responsables i braus", ha proclamat en un acte organitzat per l'Assemblea Nacional de Tabarnia en un restaurant de la capital.

A la cita ha participat alguns dels promotors d'aquesta plataforma com Tomás Guasch, Miquel Giménez, Juan Carlos Girauta i José Mª Fuster-Fabra i, a més d'investir Ayuso presidenta, han nomenat els seus ambaixadors: l'actriu Mónica Pont, el torero José Ortega Cano, el cantant Ramón Arcusa , el productor Alejandro Abad i el presentador Javier Cárdenas.

"Si ets fatxa, nyord, tavernari, espanyol... ets tavernès. Si vols pensar, parlar, sentir i viure en llibertat... ets tavernès", recull una de les octavetes entregades a l'acte, en què es proposava a els assistents comptar amb el carnet 'Heroi de Tabarnia' per 60 euros.

Estimats membres de la República Coronada de Tabarnia, com a bona tavernària, accepto amb gust el vostre oferiment per ser presidenta de Tabarnia a Madrid. Amb tant de soroll polític, enfrontament i anàlisi saberut sobre política, geopolítica, economia... hem de menjar, s'agraeix un esdeveniment lúdic i interessant com aquest, amb una bona canya i una bona botifarra" , ha manifestat la presidenta a l'inici de la seva intervenció.

Així, ha indicat que ja són “55.000 catalans que viuen” i els alegren “la vida a Madrid”. Els ha donat la benvinguda a aquests "madrilenys de Catalunya" perquè estan "a casa" i els ha traslladat que poden "estar tranquils" perquè a Madrid no "crearan una xarxa d'ambaixades, ni cap reducte oficial per premiar l'agraciat ni crear llocs de treball per a cap odiador professional d'Espanya".

" Els tavernesos de Catalunya i els tavernaris de Madrid tenim moltes coses en comú i una és que parlem clar i amb bravura torera . Treballem molt però ens encanta prendre alguna cosa amb la nostra gent quan el dia surt malament , i si surt bé ... doncs també per celebrar-ho", ha dit tot seguit.

Ayuso ha manifestat que són "els de la convivència, els de l'alegria i les coses normals" i ha proclamat que els agrada "més una abraçada que un decret" i riuen "davant les dificultats de la vida" però sobretot de si mateixos.

En aquest punt, ha aprofitat per llançar una crítica al president del Govern, Pedro Sánchez, perquè "als espanyols" els fa mal que "tracti el president de la Generalitat", Pere Aragonès, "com un cap de govern estranger" així com que es despulli dels drets "recollits a la Constitució".

Seguirem informant...