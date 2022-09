La portaveu del Govern, Patrícia Plaja

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha demanat aquest dimarts al Govern modificar o derogar l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal per complir el dictamen del Comitè de Drets Humans de l'ONU sobre la vulneració de drets d'expressos de l'1-O quan eren diputats del Parlament.

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha explicat que a la reunió la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha presentat un informe sobre la resolució de l'ONU, en què reclama a l'Estat "reparar els danys" d'aquesta vulneració de drets i impulsar les mesures necessàries perquè no es torni a produir.

Una de les accions que reclama el Govern és derogar o reformar l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal , que estableix la suspensió automàtica de càrrecs públics una vegada ferma el processament o decretada presó provisional per un delicte relacionat amb bandes armades, terrorisme o individus rebels, i Plaja ha assegurat que els propers dies enviaran "oficialment" aquesta petició al Govern.

Més enllà d'aquest article, la portaveu del Govern ha defensat la necessitat de derogar o modificar qualsevol norma que pugui estar relacionada amb aquest assumpte per reparar el dany causat i evitar la repetició en el futur.

A més, ha insistit que el Govern ha d'adoptar "mesures reals, urgents i efectives" en aquest sentit i ha plantejat que adopti un mecanisme processal que permeti el compliment i l'execució dels dictàmens del Comitè de Drets Humans de l'ONU.

EL GOVERN HA DE "MOURE FITXA"



Per a l'Executiu català, el dictamen de l'ONU constitueix un "important document de valor doctrinal" i, malgrat que admet que no és una sentència ni és vinculant, creu que es tracta d'una resolució rellevant que tindrà tant en compte el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) com el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE).

Així, considera que ara la pilota és a la teulada del Govern i que ha de "moure fitxa" per adoptar les mesures necessàries per complir la resolució i evitar una nova vulneració de drets.