Els consellers d'ERC no aniran a la manifestació que convoca l'ANC amb motiu de la Diada d'aquest diumenge, igual que el president de la Generalitat, Pere Aragonès , han explicat fonts republicanes del Govern.

Segons ha avançat El Periódico, cap dels titulars republicans dels departaments de l'Executiu català acudirà a la manifestació , per la qual cosa la presència del Govern es limitarà al vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, i la resta de consellers de Junts.

Les fonts ja citades han assegurat que els consellers d'ERC participaran en diversos actes per la Diada però no a la manifestació de l'ANC perquè comparteixen els mateixos motius que va defensar Aragonès per no acudir-hi i la crítica a l'entitat independentista que han fet els republicans a els darrers dies.

ERC considera que aquesta manifestació va contra el seu partit i el Govern, i que, per tant, exclou una part de l'independentisme, i defensen que estan a favor de qualsevol mobilització a favor de la independència però no les que es facin “contra independentistes ".

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va acusar dilluns l'ANC de dividir l'independentisme i va demanar a l'entitat replantejar l'enfocament de la manifestació per fer-la més inclusiva, mentre que dimarts el líder del partit, Oriol Junqueras, ha retret que la mobilització "va en contra de molts independentistes i de l'independentisme majoritari d'aquest país".