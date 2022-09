El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, beu aigua durant un debat monogràfic sobre la crisi energètica i el context econòmic, al Senat, a 6 de setembre de 2022, a Madrid (Espanya). - Jesús Hellín - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha ofert al president del Govern, Pedro Sánchez , el suport de la seva formació per completar el mandat d'aquesta legislatura si és capaç de trencar amb Unides Podem i els seus socis parlamentaris, com ERC o Bildu.

Així ho ha traslladat durant la seva intervenció al Ple del Senat després de la compareixença del Cap de l'Executiu per analitzar la situació energètica, on li ha recriminat l'actuar fins ara amb improvisació i atenent només els dubtes "demoscòpics" davant els propers comicis.

"Ningú a Espanya creu que és més constructiu Bildu que el PP. Ningú a Espanya creu que és més fàcil una taula de diàleg amb ERC que amb el PP. Ningú a Espanya creu que li proposarà més ocurrències el PP que Podem", ha llançat el líder del PP a Sánchez.

D'aquesta manera, Feijóo ha alertat que Espanya no mereix un govern "volàtil", "sobredimensionat" i "sotmès" , per la qual cosa l'ha exhortat a "trencar amb els seus aliats", cessar els ministres que "no ha nomenat" ( amb referència a les carteres d'Unidas Podemos) ia aquells titulars que "no estan a l'alçada del moment crític d'Espanya".

"Busqueu suport en el partit que encarna l'alternativa", ha demandat Feijóo al president per recalcar que la seva oferta no porta confusió, ja que "mai" el PP serà el seu "aliat permanent", però sí del seu país.