Pedro Sánchez al Senat @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha assegurat aquest dimarts en la seva compareixença al Ple del Senat que hi haurà "mesures addicionals" d'estalvi energètic, però que "no seran dramàtiques" atès que "no hi haurà racionaments ni escenes apocalíptiques" com les que, segons la seva opinió, descriu la dreta, i per això ha llançat un missatge de "tranquil·litat" a la ciutadania.

"Podem canviar alguns hàbits de vida per defensar el nostre model de vida. Les presentarem en detall molt aviat", ha afegit Sánchez sobre aquestes mesures addicionals d'estalvi.

En la intervenció a la Cambra Alta, emmarcada en el debat monogràfic sobre la crisi energètica i el context econòmic, Sánchez ha assegurat que l'escenari per a aquest hivern és incert. "No sabem què passarà. No ho sap el Govern d'Espanya, ni el d'Alemanya (...) no podem aclarir aquesta incògnita", ha asseverat.

"No podem llegir la ment d'un personatge (en referència al president rus, Vladímir Putin) que després d'una pandèmia ha empès la humanitat a la crisi més gran d'aquests últims anys. És probable que Putin tampoc sàpiga quins són els passos següents que donarà, de manera que a Europa ens estem preparant per al pitjor, que és un tall total del gas", ha afegit.

Davant d'això, el líder de l'Executiu ha assenyalat que Espanya ha apostat per la diversificació dels proveïdors de gas, l'impuls de les energies renovables i per aplicar mesures per reduir el consum energètic.

A més, ha posat èmfasi que des del Govern s'advoca per la "solidaritat" amb la resta dels "germans europeus".

En aquesta línia, ha destacat que a la primera quinzena d'agost Espanya ha exportat a la resta de la UE uns 2.400 gigawatts hora (GWh) de gas en forma d'electricitat, equivalent, segons els seus càlculs, al consum d'una comunitat autònoma com Cantàbria durant sis mesos.

Així, ha assenyalat que aquesta aposta per la solidaritat amb la resta de socis europeus és un plantejament "estratègic", atès que el futur de les seves economies també pot afectar la d'Espanya.