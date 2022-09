L' Aliança per la Competitivitat de la Indústria Espanyola , integrada per grans organitzacions empresarials de diferents sectors, ha plantejat a la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera , un decàleg de mesures urgents en el marc de la reunió mantinguda a l'inici d'aquesta setmana, que també ha comptat amb l'assistència de la titular d'Indústria, Reyes Maroto , per demanar propostes per al Pla de Contigència.

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i la titular d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, presideixen la reunió amb diferents organitzacions i empreses electrointensives a la seu del Ministeri. - MINITERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Entre les mesures plantejades per la indústria figuren la "urgent" modificació del funcionament del mercat elèctric europeu , així com diferents exempcions i ajuts. Pel que fa a la modificació del mercat elèctric, l'Aliança celebra que a Europa es consolidi l'opinió de la importància de modificar de "forma urgent" el funcionament del mercat elèctric, un assumpte que es posarà sobre la taula a la reunió extraordinària dels ministres d'Energia de la Unió Europea de divendres que ve. " Es tracta de mesures de profund calat, que seran claus per a l'evolució dels propers mesos. Així mateix, cal treure al mercat drets de la reserva d'estabilitat per limitar els efectes del preu de l'energia ", ha proposat l'aliança.

Al llistat de mesures també s'insta el Govern a garantir que tots els contractes subscrits pels consumidors abans del 26 d'abril passat que disposin d'energia contractada a termini amb preus fixos "estiguin exempts del cost del mecanisme d'ajust" de la denominada ' excepció ibèrica' o 'topall al gas'. " S'està penalitzant de forma molt important i injustificada consumidors industrials que van intentar cobrir els seus costos elèctrics ", considera l'associació.

D'altra banda, exigeix "activar immediatament" les línies d'ajuts a la demanda energètica , de 25 o 50 milions d'euros per indústria i que van ser habilitades per la Comissió Europea davant de la guerra d'Ucraïna i que ja van ser "adoptades per altres països" industrials europeus, com Alemanya". També demana habilitar línies d'accés directe a préstecs per a circulant, amb quantitats d'acord amb l'increment de facturació provocats pels increments de preus energètics i amb períodes de carència i interessos preferencials.

COGENERACIÓ



Un altre dels punts del decàleg de mesures urgents sol·licitades per la indústria aborda la situació de la cogeneració, que, segons l'Aliança, viu una "situació insostenible".

"L'error regulador introduït pel mecanisme d'ajust del mercat elèctric en deixar fora del mateix les cogeneracions amb règim retributiu ha fet que dues de cada tres plantes espanyoles (el 7% de la producció elèctrica nacional) hagin hagut de parar la seva activitat , repercutint de forma directa a les instal·lacions industrials associades", lamenta l'organització.

" És una situació sense comparació a cap altre país europeu, els quals mantenen en marxa les seves cogeneracions , reconeixent la seva aportació a l'eficiència, a l'estalvi de gas, a la moderació de preus ia la competitivitat, sobretot en el context actual de preus energètics" , aprofundeix.

Altres mesures exigides són la reactivació dels mecanismes d'interrompibilitat voluntaris i retribuïts per al gas i l'electricitat i un pla de renovació del parc de vehicles per accelerar la penetració dels models electrificats i millorar-ne l'eficiència.

També demanen facilitar al màxim la valorització energètica per reduir el consum de combustibles fòssils; actualitzar la relació de sectors receptors de compensació de costos indirectes de CO2; assegurar la continuïtat de l'activitat industrial i que tingui subministrament de gas ferm al Pla de Contingència.

L'Aliança per la Competitivitat de la Indústria Espanyola està constituïda per Anfac i Sernauto (automoció), AOP (refí), Aspapel (paper), Feique (química i farmàcia), FIAB (alimentació i begudes), Oficemen (ciment) i Unesid ( siderúrgia).

RIBERA I MAROT CELEBREN LA "IMPLICACIÓ" DE LA INDÚSTRIA



Tant Ribera com la titular d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, s'han reunit aquesta setmana amb diverses empreses i organitzacions de la indústria electrointensiva en el marc del procés d'elaboració del Pla de Contigència en matèria energètica.

Ribera ha valorat la "disposició" d'aquests sectors empresarials per col·laborar en l'elaboració del Pla i ha subratllat que "la indústria electrointensiva, el comerç i el turisme juguen un paper clau en l'impuls a l'ús més intel·ligent possible de l'energia i l'increment de l'estalvi i l'eficiència”.

"Hem escoltat les seves idees i propostes, que resulten sens dubte útils per al disseny d'aquest Pla", ha afirmat la ministra, que també ha agraït el "suport dels sectors a la posició del Govern en la negociació que tindrà lloc divendres a Brussel·les".

Mentrestant, Maroto ha agraït la "implicació" dels sectors en el disseny del pla i per "aconseguir una resposta europea d'acord amb les necessitats, especialment dels grans consumidors d'energia, comerç i turisme".

Aquest és el resum de les mesures sol·licitades per l' Aliança per la Competitivitat de la Indústria Espanyola:

– Modificació del funcionament del mercat elèctric europeu.



- Solució a la situació insostenible de la cogeneració.



- Exempció del cost del mecanisme d'ajust per als contractes a termini amb preus fixos.



- Ajuts a la demanda energètica.



- Reactivació dels mecanismes d'interrompibilitat voluntaris i retribuïts per al gas i l'electricitat.



- Pla de renovació del parc de vehicles per accelerar la penetració dels vehicles electrificats així com per a la millora de l'eficiència del parc.



- Accés directe a préstecs per a circulant.



- Facilitar al màxim la valorització energètica per reduir el consum de combustibles fòssils.



- Actualització de la relació de sectors receptors de Compensació de Costos Indirectes de CO2.



- Assegurar la continuïtat de l'activitat industrial que tingui subministrament de gas ferm al Pla nacional de contingència de subministrament de gas.