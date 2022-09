El portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique, durant la primera jornada de la 26a edició del Debat sobre l'Estat de la Nació, al Congrés dels Diputats, el 12 de juliol del 2022, a Madrid (Espanya).

El portaveu d'Unidas Podemos, Pablo Echenique , ha reclamat a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet , que reprengui el projecte de reforma de l'hemicicle per adaptar-lo a persones amb mobilitat recudida i, així, pugui intervenir a les sessions plenàries ocupant el seu escó a la segona fila del saló de plens. I és que ha sentenciat que la situació actual és “inacceptable”.

Tot i que les instal·lacions de la Cambra Baixa s'han anat modificant els darrers anys per la presència de diversos diputats amb discapacitat física que es movien en cadira de rodes, l'hemicicle encara no s'ha adaptat plenament a les necessitats d'aquestes persones, en part pel valor patrimonial i artístic.

L'any 2020 ja es va estudiar l'opció de licitar obres per avançar en aquesta parcel·la i fins i tot es va contemplar des de la Mesa l'opció que el diputat pogués accedir al seu escó mitjançant un sistema mecànic , homologat i ocult, que permet elevar una plataforma fins a un nivell d'alçada de tres graons. Tot i això, la pandèmia va endarrerir l'abordatge de la qüestió.

Des d'aleshores no han transcendit progressos en aquesta reforma i en aquest sentit Echenique, que pateix atròfia muscular espinal, ha remès a Batet una missiva perquè aclareixi si existeix "alguna possibilitat" en allò que queda de legislatura d'"adaptar algun escó a la fila" dels portaveus Parlamentaris" (la segona fila, que es troba just darrere dels bancs blaus del Govern), perquè pugui estrenar el seu escó, i "no sigui objecte de discriminació".

Per facilitar la presència d'aquests diputats als plens, la solució durant anys era situar-los a la part més alta de la sala, coneguda com a galliner , on hi ha els únics escons als quals es pot accedir en ascensor. I quan havien d'intervenir-hi, se'ls facilitava una taula auxiliar i un micròfon al centre de l'hemicicle, a prop de la taula de les taquígrafes, ja que a la tribuna només s'hi accedeix per escales.

Però el nomenament d'Echenique com a portaveu parlamentari va provocar un canvi de plans. Aquest càrrec implica que el seu escó hauria d'estar a la primera fila del seu grup parlamentari i suposa un nombre més gran d'intervencions en els debats. Tot i això, des que es va iniciar aquesta legislatura, el dirigent morat ha seguit les sessions al centre del Saló de Plens, davant de les butaques que ocupa el Govern i sense la companyia de ningú de la seva formació.

JA HAN PASSAT DOS ANYS I MITJÀ



El dirigent morat trasllada que “ja han passat dos anys i mig” de legislatura i que la situació actual és “senzillament inacceptable ”. D'aquesta manera, rememora que al principi es va haver de "torejar" amb les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia, cosa que va entendre i que va suposar endarrerir aquesta reforma, però també aprofundeix que "fa força temps que aquest condicionant pràcticament ha desaparegut".

En aquest sentit, ha apuntat que porta tota la legislatura "sense escó físic i separat també del seu grup", ni tampoc utilitzar la tribuna per estar en cadira de rodes.

"Com et pots imaginar, jo he hagut de treballar tota la meva vida fent front a nombroses dificultats i, per tant, sóc perfectament capaç, personalment, de dur a terme la meva tasca

parlamentària en aquestes condicions. El que passa és que això va molt més enllà de la meva persona (...) L'assumpte és si la seu de la sobirania popular, a la quarta economia de la zona Euro, en ple segle XXI, facilitarà les condicions materials per que no s'exerceixi discriminació sobre diputats electes amb discapacitat que poden arribar a ser portaveus del seu grup o no ho farà”, exposa en aquesta missiva.

L'ARGUMENT D'AFECTACIÓ AL PATRIMONI "NO ÉS ACCEPTABLE"



També es fa càrrec que hi ha alguns informes en contra de la possibilitat de dur a terme aquesta reforma de l'hemicicle per raons de possible afectació del patrimoni històric, però tot seguit afegeix que aquest “argument no és acceptable”.

" El patrimoni històric no està per sobre dels drets de les persones i, a més, entenc que els informes no són vinculants ", exposa Echenique per emfatitzar que el Congrés "té la sobirania necessària com per prendre la decisió política més assenyada" concorrent a més les raons que al·lega.

Per tant, disserta que si per algun motiu "absurd" fos "directament il·legal" dur a terme l'adaptació, pregueu a Batet que indiqui quines lleis prohibeixen que ho prohibeixen per posar-se de forma immediata a estudiar-ne la modificació.

ENMANAR A LA RESTA DE PORTAVEUS AL 'GALLINERO'?



A més, Echenique relata a Batet que una possibilitat és que la resta de portaveus portaran a terme la seva feina des d'un escó al 'galliner' o que la resta de diputats utilitzessin la petita tribuna d'oradors portàtil al mig de l'hemicicle per equiparar-los amb els diputats en cadira de rodes, encara que a continuació aclareix que no li sembla la solució "més assenyada" i que per descomptat ell no escolliria aquesta opció.

"Però, si tota la resta fos impossible o contrari a dret (o les dues coses), això almenys faria que puguem mirar a la cara qualsevol ciutadà que ens pregunti com pot ser que encara estiguem així l'any 2022 al Congrés dels Diputats", conclou la seva missiva Echenique.