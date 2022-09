Arxiu - El president de la Generalitat, Pere Aragonès. ARXIU.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha reconegut aquest dimecres que la negociació amb el Govern per aconseguir un referèndum d'autodeterminació "necessita temps", però ha demanat accelerar la taula de diàleg abans de final d'any per aconseguir avenços en la desjudicialització del conflicte.

En una entrevista de TV3, ha assegurat que la negociació per un referèndum no es resoldrà a curt termini: “Enganyaria la ciutadania si digués que en dos mesos tindrem reconegut un referèndum”.

“Un procés de negociació necessita temps i també l'independentisme ens hem d'enfortir molt més”, ha afegit, i ha apuntat que aquesta negociació s'ha d'anar fent per fases.

Així, ha dit que ara mateix la taula de diàleg està centrada en la carpeta de la desjudicialització del conflicte i, encara que no s'ha pronunciat si això passa per una reforma del delicte de sedició i de rebel·lió, ha defensat la necessitat de fer les modificacions legislatives necessàries per aconseguir uns "resultats que s'assemblin al màxim a una amnistia", sense deixar de reclamar-la perquè segueix creient que és la millor solució.

D'aquesta manera, el president català ha tornat a demanar accelerar els acords a aquesta carpeta de la taula de diàleg abans del 31 de desembre: "Volem que hi hagi resultats efectius aprovats abans de final d'any".

Aragonès ha advertit que el 2023 és un any electoral i quan hi ha comicis al Govern "li costa molt més entrar en un procés de negociació", de manera que veu necessari que els acords es produeixin abans d'entrar en aquest cicle.

Aquestes declaracions van en la mateixa línia de la secretària general d'ERC, Marta Rovira , que aquest cap de setmana va demanar en una entrevista d'Europa Press accelerar la taula de diàleg a la tardor perquè veu difícil arribar acords el 2023: “ Estem gairebé descartant l'any 2023 perquè és un any clarament electoral ”.

Alhora, el president ha advocat perquè l'independentisme aprofiti la capacitat d'incidència que té al Congrés abans que hi hagi eleccions, ja que, si es modifiquen aquestes majories, "serà més difícil" influir al Govern, tot i que ha avisat que continuaran exigint una solució al conflicte independentment de qui governi.

PROPOSTA PER L'AUTODETERMINACIÓ



Aragonès ha recordat que al Debat de Política General, que se celebrarà el 27 i el 30 de setembre al Parlament, farà una proposta "àmplia" per l'autodeterminació perquè les formacions que defensin un referèndum es posin d'acord.

Ha assenyalat que ha d'incloure tots els partits que volen una solució democràtica al conflicte però no ha volgut entrar en detalls d'aquesta proposta, perquè argumenta que les propostes tancades “al 100% fan que ningú no es pugui sumar”.