Foto: Europa Press

Un dels corrents interns de Ciutadans , SomosCs ha emès un nou comunicat crític amb la líder de la formació, Inés Arrimadas . En el text, lamenten que "s'atrinxeri" i "no assumeixi responsabilitats", alhora que mostren la seva incomprensió per la decisió d' endarrerir mig any l'Assemblea General de la formació.

Els crítics del partit denuncien que la líder segueix amb la seva "fugida endavant" i sense prendre decisions davant d'un escenari complex, com són les eleccions municipals que se celebraran el maig de l'any que ve.

De la mateixa manera, diuen que no poden esperar mig any més per a la celebració de l'Assemblea , clau, segons el seu parer, per a la " refundació del partit ". SomCs apunta que “ tots som necessari en el futur del nostre projecte, per això insistim en la necessitat que allò que afecta a tots ho decidim entre tots".

SomosCs, que assegura que ja compta amb mig miler de firmes d'afiliats, demana "que es convoqui de manera immediata una Assemblea General Extraordinària" i "lamenta que, des de la direcció del partit, no se'ns rebi per traslladar-los personalment la situació i es continueu ocultant el nombre total d'afiliats al corrent de les vostres obligacions".