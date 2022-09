El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes , ha carregat aquest dimecres contra les mesures destinades a "neutralitzar" les sentències que "no són conformes amb l'interès polític del moment", posant d'exemple la "desjudicialització" del 'procés', alhora que ha advertit del "risc" que aquesta "desjudicalització" acabi provocant una " fugida de la llei ", a més d'impunitat.

Així ho ha assenyalat a l'acte d'obertura de l'any judicial que ha tingut lloc aquest dimecres a l'Alt Tribunal davant el Rei Felip VI i amb l'absència del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que ha donat positiu a Covid-19. Aquest any és el quart consecutiu que se celebra la trobada amb el CGPJ en funcions i, en aquesta ocasió, marcat per les negociacions per consensuar els noms dels dos magistrats que el Consell ha de designar el Tribunal Constitucional.

El respecte al dret comporta, ineludiblement, el respecte a la decisió judicial, ja que només a través d'ella es garanteix l'efectivitat de les normes jurídiques. Entendre'l d'una altra manera és considerar el dret com a mera retòrica oportunista que pot ser canviada a conveniència mitjançant el simple tràmit de neutralitzar per diversos procediments les sentències judicials que no són conformes amb l?interès polític del moment", ha dit.

Lesmes ha posat d'exemple "aquest recent discurs polític que advoca, sense més precisions, per la 'desjudicialització', en referència als fets esdevinguts a Catalunya l'any 2017".

" Hi ha el risc que si es materialitza aquesta anunciada desjudicialització el que s'acabi produint és una fugida de la Llei o, el que encara és més greu, del principi d'igualtat en l'aplicació de la Llei a tots els ciutadans , ja que no una altra conseqüència tindria el triomf de la indissimulada pretensió d'impunitat de determinades categories de subjectes davant de la resta dels ciutadans pel simple fet de la seva capacitat d'influència política", ha afegit.

I això, ha afegit, "sense perjudici d'admetre, i fins i tot de ponderar positivament, que l'acció política requereix de vegades l'adopció de mesures excepcionals per solucionar, o mitigar almenys, alguns dels greus problemes que afecten la nostra Nació, especialment els de naturalesa territorial".