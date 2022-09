El president del Tribunal Suprem (TS) i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) , Carlos Lesmes , ha sol·licitat públicament aquest dimecres, durant l'obertura de l'any judicial, el president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es reuneixin "amb urgència" per pactar la renovació del CGPJ les "pròximes setmanes", alhora que ha amenaçat de prendre decisions que no li agraden si no es tornen les seves plenes capacitats al Consell.

Lesmes ha reclamat "un acord que posi solució definitiva" a la situació de bloqueig que travessa el CGPJ , que ja fa gairebé quatre anys que està en funcions, cosa que el president del Suprem ha qualificat d'"insostenible".

Ha insistit que "lamentablement" l'escenari polític d'aquests últims anys "està debilitant i erosionant les principals institucions de la Justícia espanyola" , en referència al Consell i al TS.

Així, ha demanat que l'òrgan de govern dels jutges sigui "renovat en les properes setmanes" i que, en cas que això no passi, el Consell "sigui restituït en la plenitud de les seves competències".

En el marc del seu discurs --que ha enunciat davant el Rei Felip VI, autoritats del Govern i institucions de l'Estat i companys de la judicatura--, Lesmes s'ha mostrat contra la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial que va tenir lloc l'any passat, aquella que va treure al Consell la capacitat de fer nomenaments estant en funcions.

Al seu parer, ha estat una iniciativa que ha resultat "frustrada" en els seus propòsits, ja que "no ha aconseguit la renovació del Consell". El que sí que ha provocat, ha dit, és un "enorme debilitament" de la legítima funció constitucional del CGPJ.

" L'espatll és tan gran que no s'havia produït una situació semblant a la cúpula de la Justícia espanyola en tota la història de la nostra democràcia, amb uns efectes negatius que es van estenent a poc a poc a tota l'organització judicial ", ha subratllat.

Al fil, ha recordat que aquest estiu "sense demanar cap opinió", "el legislador s'ha vist obligat a rectificar parcialment i precipitadament el seu propi criteri" amb una reforma que torna al CGPJ la seva capacitat de nomenar els dos magistrats del Tribunal Constitucional que li correspon, encara que ha retret que no se li permeti fer el mateix amb el Suprem.

AMENAÇA AMB ACCIONS



Després d'insistir Sánchez i Feijóo en la necessitat de renovar el CGPJ, Lesmes ha advertit que, si no és atès la seva crida, "caldrà reflexionar" sobre l'adopció d'un altre tipus de decisions que ni vol ni li agraden.

"Aquest emplaçament urgent els devem als jutges espanyols que legítimament esperen que qui els representa no romangui impassible davant el deteriorament de les seves principals institucions i, per extensió, de la Justícia sencera", ha assenyalat.

Així, ha dit que "per respecte a la dignitat" del Suprem i del CGPJ "resultaria inadmissible mantenir-se impàvid en aquesta responsabilitat, davant d'aquesta situació insostenible i inacceptable".

DESCARTA UNA DIMISSIÓ CONJUNTA



Lesmes ha descartat la possibilitat d'una "renúncia col·lectiva" dels vocals i del president del Consell i ha retret als que insinuen que si no es faria s'estaria posant de manifest un comportament "poc responsable". "Res més lluny de la realitat", ha afegit.

Encara que la renúncia individual pot resultar admissible, la renúncia col·lectiva no ho és , ja que portaria a la paralització total del Consell amb la impossibilitat material i jurídica de desenvolupar la seva missió constitucional, així com aquelles altres funcions que la Llei Orgànica del Poder Judicial encomana a els seus òrgans", ha assenyalat Lesmes sense precisar si s'estudia la seva renúncia o la d'algun altre membre del CGPJ.

En aquest sentit, ha incidit que una "renúncia col·lectiva" seria "irresponsable i inacceptable des de la perspectiva ciutadana i de la Carrera Judicial, podent donar lloc a més a responsabilitats de diferent naturalesa".

A tall d'exemple, ha preguntat què pensarien els ciutadans si tots els ministres d'un govern en funcions decidissin abandonar els seus càrrecs i deixar Espanya sense Govern . "El que resulta impensable per al Govern de la Nació també ho és per a l'òrgan de govern dels jutges", ha dit.

REFORMA DEL MODEL D'ELECCIÓ DELS JUTGES



Tot i que Lesmes ha insistit en la necessitat de renovar el CGPJ de manera immediata, ha reconegut que "una vegada complert aquest deure" de renovació "serà hora sens dubte d'abordar altres debats", en referència a la forma de designació dels membres de l'òrgan de govern dels jutges.

" Cal admetre que aquest model s'ha instal·lat en una crisi de difícil sortida per la permanent falta d'entesa dels grups polítics majoritaris i per no correspondre's a més amb els estàndards europeus en matèria de consells judicials ", ha assenyalat.

Així, ha explicat que el model actual "genera una percepció negativa" de "politització" i de "maneig interessat pels polítics", que compromet l'aparença de neutralitat i la confiança en la justícia. "La reforma és per tant ineludible i s'haurà d'abordar amb la màxima urgència possible", ha dit.