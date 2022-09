El vicepresident del Generalitat, Jordi Puigneró i el president Pere Aragonès, , en una sessió plenària al Parlament de Catalunya @ep

Aquest diumenge 11 de setembre se celebrarà la Diada de Catalunya i els ànims a la política catalana estan més caldejats que mai. L'independentisme, oficialment, s'ha dividit, i això marca un horitzó fosc per als interessos del Govern, format per dos partits que s'han declarat la guerra fa temps.

Aquest any els independentistes viuran dues Diades diferents: la del diàleg i la de la confrontació. A la primera hi haurà els republicans, els socialistes, i tots els partits que donen suport a la cooperació entre Catalunya i Estat per trobar una sortida consensuada a la crisi política catalana. A la segona, Junts i les organitzacions civils ANC i Omnium , que aquest any confluiran en una manifestació que ja no serà unitària, perquè va contra la força política independentista més votada i que ara lidera el Govern: ERC.

Aragonès i els consellers republicans han rebutjat la manifestació que convoca l'ANC perquè considera que va dirigida contra el mateix Executiu català. Aquest dijous, Aragonès ha afirmat que entén la convocatòria de la manifestació de l'ANC "com a retrets a companys de viatge" del moviment independentista.

TRENCAR EL GOVERN

A Junts no opinen igual i assistiran a la manifestació organitzada per atacar els seus companys de cadira al Govern. Els de Borràs i Turull tenen una estratègia definida. No desaprofitaran la crisi entre ERC i les associacions civils independentistes, incidint-hi per tornar a ser el partit que aglutini la majoria de vot independentista, una posició que van perdre amb la victòria d'Aragonès en les anteriors eleccions.

Per això, i veient les dificultats que tenen els republicans per vendre la via del diàleg, han decidit desentendre's del Govern situant-se a l'oposició, però sense sortir de l'Executiu. Per ara Aragonès té l'enemic a casa, i així ho ha advertit aquest dimecres el portaveu de Junts, Josep Rius, amenaçant de trencar el Govern si ERC continua pactant amb Pedro Sánchez i el Govern central. Rius ha instat ERC a escollir si prioritzarà el pacte d'investidura del president espanyol, Pedro Sánchez, o el del seu homòleg català, Pere Aragonès, en entendre que hi ha "una macedònia de dos pactes d'investidura".

"Aquí, ens hem trobat que hi ha una macedònia de dos pactes d'investidura, el que va permetre investir el president Pedro Sánchez i el que va permetre investir Aragonès, i en aquests dos pactes de legislatura faltarà veure quina prioritat vol donar ERC", ha avisat en una entrevista a Ser Catalunya aquest dimecres.