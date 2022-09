Lesmes, a la sortida de l'acte d'obertura de l'Any Judicial 2022-2023, al Tribunal Suprem. Foto: Europa Press



El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) celebra aquest dijous 8 de setembre un Ple extraordinari convocat pel seu president, Carlos Lesmes, amb l'objectiu de designar els dos magistrats del Tribunal Constitucional (TC) que li corresponen, si bé el més probable és que la reunió serveixi per fixar el procediment sense que s'arribi a un acord sobre els aspirants, cosa que complicaria complir amb la data límit del 13 de setembre establerta per la darrera reforma impulsada per la darrera reforma impulsada pel Govern.



Lesmes va convocar aquest Ple el mes de juliol exhortant els 18 vocals que el componen actualment a assolir un acord sobre les dues persones que ha de proposar el CGPJ per reemplaçar els quatre magistrats del TC el mandat del qual va vèncer el 12 de juny.

La intenció era arribar a temps dimarts que ve, 13 de setembre, que és el termini assenyalat en la reforma legal que va tornar els seus poders al CGPJ però només per emprendre aquesta renovació de la cort de garanties.

Aquesta reforma, que esmenava al seu torn l'operada el març del 2021 per impedir que un CGPJ caducat (com l'actual) fes nomenaments discrecionals a la cúpula judicial, ha generat una àmplia "desafecció" a l'òrgan de govern dels jutges, tal i com va reconèixer públicament Lesmes dilluns passat.

El malestar entre el sector conservador va assolir tals cotes que alguns dels seus vocals havien plantejat la possibilitat de no assolir cap acord sobre el TC, bloquejant amb això la seva renovació parcial, com una forma d'augmentar la pressió per aconseguir un nou CGPJ, ja que aquest va caducar el desembre del 2018.

Tot i això, Lesmes ha avisat dilluns passat 5 que no consentiria "un CGPJ en rebel·lia", subratllant novament que la designació d'aquests dos magistrats del TC és una obligació que la Constitució imposa al Consell.

Durant el discurs amb què dimecres 7 passat va donar per inaugurat el curs judicial 2022-2023, el cap del Poder Judicial va reiterar que "la Constitució, com a màxima expressió de la sobirania nacional, conté un conjunt de mandats jurídics de compliment obligat".