Arxiu - Fitxer - El diputat al Congrés dels Diputats per ERC, Gabriel Rufian, en una imatge d'arxiu.

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián , tampoc participarà en manifestació de la Diada d'aquest diumenge, després de les negatives públiques del president de la Generalitat, Pere Aragonès , Oriol Junqueras, Ernest Maragall i la resta de consellers d'ERC a la Generalitat a la marxa convocada per l'ANC.

L'única diferència és que Rufián encara no ho ha fet públic. El president Aragonès va justificar dimecres a TV3 la seva absència i, la d'ERC. "Participaré en molts actes de la Diada, menys en un de concret". Aquesta concentració és la més important de la Diada, que cada any organitza l'ANC, que ara amenaça de llançar la seva pròpia candidatura independentista per concórrer a les properes eleccions autonòmiques.

"A mi m'agradaria poder ser-hi i que l'independentisme sumés en tots els àmbits, també en el de la mobilització al carrer", però ha afegit que "no tindria sentit anar a una manifestació en contra del Govern que presideixo".

L'ANC per a la manifestació d'aquest 11-S ha tornat a contractar 150 autobusos que permetran manifestar-se a la capital catalana tots els catalans que així ho desitgin. Aquest 11-S mesurarà la força d'ERC en la desmobilització de la gent als carrers.

ERC està centrada en la 'desjudicialització' del procés per anar desactivant, una per una, totes les causes obertes als independentistes menys mediàtics i siguin quines siguin les pressions, és una via que no pensen abandonar, malgrat la frustració de les bases.