Bandera d'Europa / @EP

Espanya ha d'augmentar els impostos mediambientals i reduir les subvencions perjudicials per a l'entorn natural, segons ha assenyalat la Comissió Europea en la revisió de l'aplicació de la normativa mediambiental.

Aquest informe ajuda els Estats membres a fer front als obstacles sistèmics per a la integració de les qüestions relacionades amb el medi ambient a la seva política nacional. En el cas d'Espanya, Brussel·les assenyala com un repte pendent "traslladar la fiscalitat des de la feina al medi ambient i reduir les subvencions perjudicials per al medi ambient".

"Espanya és un dels Estats membres amb els impostos mediambientals més baixos de la UE en relació amb el producte interior brut nacional", ha apuntat l'informe.

Així mateix, la revisió comunitària posa l'accent en la necessitat de millorar la gestió de l'aigua, "en particular el tractament complet de les aigües residuals urbanes". Brussel·les demana una millora des de la governança de l'aigua, la rehabilitació de les masses d'aigua i la seva eficiència de l'aigua. "Són necessàries més inversions en infraestructura. Espanya està pagant multes pel seu incompliment amb la Directiva relativa al tractament d´aigües residuals urbanes", ha recordat.

L'informe també demana a Espanya "un pas endavant" per millorar la gestió dels residus municipals i desenvolupar més l'economia circular. Després de confirmar que Espanya no va complir els objectius de la UE per al 2020 de reciclar el 50% dels residus municipals, l'Executiu europeu assegura que caldrà un "esforç significatiu" per arribar a la meta actual de reciclar el 55% dels residus urbans per al 2025.

APLAUDIU LES ZONES DE BAIXES EMISSIONS

Això sí, Brussel·les posa la nota positiva a l'adopció el juliol del 2021 del pla nacional de depuració, sanejament, eficiència, estalvi i reutilització de l'aigua, i l'aprovació d'una Estratègia d'Economia Circular a nivell nacional el juny del 2020.

També considera un progrés important que grans àrees metropolitanes hagin aprovat crear zones de baixes emissions d'aquí al 2023 per fer front a la qualitat de l'aire i veu amb bons ulls l'Estratègia estatal d'infraestructura verda i de la connectivitat i la restauració ecològiques.